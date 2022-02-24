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Аксенов: В Крыму введен режим повышенной готовности

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На территории Крыма 24 февраля ввели режим повышенной готовности. Такое заявление сделал глава республики Сергей Аксенов, информацию он опубликовал в своем официальном Twitter-аккаунте.

«Принято решение о введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым. Это необходимо для возможности упрощенного решения возникающих задач», — написал Аксенов.

Глава республики добавил, что эвакуация из приграничных населенных пунктов Крыма не проводится. Но меры для помощи тем, кто захочет выехать из этих населенных пунктов в центр региона, приняты.

«Жизни и здоровью крымчан ничего не угрожает. Если бы такая угроза была, соответствующие решения были бы приняты немедленно. Наши силовые структуры эффективно выполняют поставленные задачи», — заверил Аксенов.

На сайте правительства Крыма появилась информация, что в девяти муниципальных образованиях региона образовательный процесс был приостановлен до 28 февраля. Речь идет о дошкольных, школьных учреждениях, колледжах, вузах и учреждениях дополнительного образования, расположенных в Джанкое. Красноперекопске, Армянске, Джанкойском, Красноперекопском, Раздольненском, Черноморском и Ленинском районах.

Все пункты пропуска на границе с Украиной закрыты, автомобильного сообщения между Крымом и соседней страной нет, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на власти региона.

Президент РФ Путин рано утром 24 февраля заявил о начале военной операции. Очевидцы сообщают, что в украинских городах гремят взрывы, начались паника и очереди на заправках, в Киеве слышны сирены. На всей территории Украины введено военное положение.

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Комментарии (5)

260597571
По информации командования Объединенных сил, сегодня, 24 февраля, в районе Счастья уничтожены около 50 российских оккупантов.
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Крыму бояться нечего.
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