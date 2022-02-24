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Yeni Safak: Киев просит Турцию закрыть для России проливы Босфор и Дарданеллы

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Киев обратился к Турции с просьбой закрыть проливы Босфор и Дарданеллы для военных кораблей РФ, сообщил посол Украины в Анкаре Василий Боднар. Об этом 24 февраля пишет газета «Ени Шафак».

О том, что от Украины может поступить такая просьба, Боднар накануне рассказал агентству Reuters. Он отметил, что Украина предложила «ряд инициатив, начиная от методов консультаций между сторонами, вплоть до создания общего механизма реагирования на угрозы безопасности в нашем регионе».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что создает «антипутинскую коалицию». По его словам, он уже пообщался с президентом США Джо Байденом, премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, главами Польши, Литвы, Бельгии.

Рано утром 24 февраля президент России Владимир Путин заявил о проведении специальной военной операции. Глава государства заверил, что Москва не намерена оккупировать Украину, а речь идет о демилитаризации и денацификации соседнего государства. Что случилось в ночь перед началом этой операции, читайте в кратком пересказе «Фонтанки».

Онлайн-трансляции, рассказывающие о ситуации на Украине и связанных с этим событиях, смотрите на сайте «Фонтанки» и в телеграм-канале «Фонтанки».

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Комментарии (18)

bluxer
В Генштабе наверняка просчитали и такой вариант.
мухомор
Да ничего не закроют, ибо смысла никакого в этом уже нет.
ЧФ был заранее усилен кораблями всех остальных флотов. Это во-первых.
А во-вторых, удивительное совпадение, что впервые за много лет в Чёрном море нет кораблей нечерноморских стран НАТО.
Россы, Портеры и вот это всё с Иджисом, что регулярно и посменно заходило в ЧР, сейчас там отсутствует.
Совпадение.
chip1
С чего бы? Помидоры не покупают, на пляжах не загорают, а туда же, пролив закройте!
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