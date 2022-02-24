Yeni Safak: Киев просит Турцию закрыть для России проливы Босфор и Дарданеллы

Киев обратился к Турции с просьбой закрыть проливы Босфор и Дарданеллы для военных кораблей РФ, сообщил посол Украины в Анкаре Василий Боднар. Об этом 24 февраля пишет газета «Ени Шафак».



О том, что от Украины может поступить такая просьба, Боднар накануне рассказал агентству Reuters. Он отметил, что Украина предложила «ряд инициатив, начиная от методов консультаций между сторонами, вплоть до создания общего механизма реагирования на угрозы безопасности в нашем регионе».



Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что создает «антипутинскую коалицию». По его словам, он уже пообщался с президентом США Джо Байденом, премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, главами Польши, Литвы, Бельгии.

