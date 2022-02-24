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Замначальника Народной милиции: «Задача военной операции — вернуть административные границы ДНР»

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Заместитель начальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил, что задача сегодняшней военной операции — вернуть довоенные границы республики.

«Задача военной операции — вернуть административные границы ДНР, а это границы, которые были до 2014 года, а также освободить тех, кто сейчас находится «под гнетом украинских политиков», — сообщает со ссылкой на заявление Басурина 24 февраля издание Znak.com.

Напомним, ранее мэр Горловки (город в Донецкой области. — Прим. ред.) Иван Приходько сообщил о гибели одного и ранении пятерых мирных жителей в результате обстрела украинскими военными.

Рано утром 24 февраля президент России Владимир Путин заявил о проведении специальной военной операции. Глава государства заверил, что Москва не намерена оккупировать Украину, а речь идет о демилитаризации и денацификации соседнего государства. Что случилось в ночь перед началом этой операции, читайте в кратком пересказе «Фонтанки».

Онлайн-трансляции, рассказывающие о ситуации на Украине и связанных с этим событиях, смотрите на сайте «Фонтанки» и в телеграм-канале «Фонтанки».

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Комментарии (10)

Mikle776
Путин, вроде, другие задачи поставил в своем обращении к нации... или его уже никто не слушает???
Artem_9
Бандеровскую власть предупреждали: дернитесь - лишитесь государственности!
ВВП слов на ветер не бросает
blackcatwhitecat
Лучше бы вернулся довоенный курс евро
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