Замначальника Народной милиции: «Задача военной операции — вернуть административные границы ДНР»

Заместитель начальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил, что задача сегодняшней военной операции — вернуть довоенные границы республики.



«Задача военной операции — вернуть административные границы ДНР, а это границы, которые были до 2014 года, а также освободить тех, кто сейчас находится «под гнетом украинских политиков», — сообщает со ссылкой на заявление Басурина 24 февраля издание Znak.com.



Напомним, ранее мэр Горловки (город в Донецкой области. — Прим. ред.) Иван Приходько сообщил о гибели одного и ранении пятерых мирных жителей в результате обстрела украинскими военными.

