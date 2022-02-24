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Боевые действия на Украине

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Мэр Горловки заявил о гибели одного и ранении пятерых мирных жителей

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Один человек погиб и пятеро пострадали в результате обстрела украинских военных Горловки. Речь идёт о мирных жителях, сообщил утром 24 февраля мэр города Иван Приходько.

«По уточненной информации, по ул. Мамедова, 22, — 5 раненых, 1 погибший (мирные)», — написал Приходько в соцсетях.

Напомним, ранее Народная милиция ЛНР сообщила о начале операции по освобождению временно оккупированных территорий республики.

Рано утром 24 февраля президент России Владимир Путин заявил о проведении специальной военной операции. Глава государства заверил, что Москва не намерена оккупировать Украину, а речь идет о демилитаризации и денацификации соседнего государства. Что случилось в ночь перед началом этой операции, читайте в кратком пересказе «Фонтанки».

Онлайн-трансляции, рассказывающие о ситуации на Украине и связанных с этим событиях, смотрите на сайте «Фонтанки» и в телеграм-канале «Фонтанки».

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Комментарии (20)

А13579
«Белые каски» уже там или только выезжают?
266159985
И Здравствуйте дорогие друзья!Мы коллектив ООО Интернетисследования с ул Оптиков 4 решили поддержать мир на Украине!Поверьте здесь у нас не всё так однозначно.Мы готовы как патриотично настроенные сотрудники выехать на Донбасс и вступить в боевые действия!
VKuser182270830
"...пострадали в результате обстрела УКРАИНСКИХ ВОЕННЫХ" или УКРАИНСКИМИ ВОЕННЫМИ?
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