Мэр Горловки заявил о гибели одного и ранении пятерых мирных жителей

Один человек погиб и пятеро пострадали в результате обстрела украинских военных Горловки. Речь идёт о мирных жителях, сообщил утром 24 февраля мэр города Иван Приходько.
«По уточненной информации, по ул. Мамедова, 22, — 5 раненых, 1 погибший (мирные)», — написал Приходько в соцсетях.
Напомним, ранее Народная милиция ЛНР сообщила о начале операции по освобождению временно оккупированных территорий республики.
Рано утром 24 февраля президент России Владимир Путин заявил о проведении специальной военной операции. Глава государства заверил, что Москва не намерена оккупировать Украину, а речь идет о демилитаризации и денацификации соседнего государства. Что случилось в ночь перед началом этой операции, читайте в кратком пересказе «Фонтанки».