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Боевые действия на Украине

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В Киеве обстрелу подверглась воинская часть. Выбиты окна, валит дым

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На территории воинской части в Деснянском районе Киева произошло возгорание. Об этом 24 февраля сообщила ГСЧС Украины.

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Судя по снимку, часть здания могла обвалиться в результате воздушного налета. В ведомстве добавили, что уничтожены третий и четвертый этажи строения, первый и второй повреждены.

Между тем еще одно сооружение продолжает гореть. В результате происшествия пострадали люди, им на помощь прибыли медики.

На месте работают девять единиц базовой и спецтехники и 40 человек личного состава.

Президент РФ Владимир Путин рано утром 24 февраля заявил о начале военной операции. Очевидцы сообщают, что в украинских городах гремят взрывы, началась паника и очереди на заправках, в Киеве слышны сирены. На всей территории Украины введено военное положение.

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Комментарии (28)

***_555
В 39-м граждане Германии очень радовались победам
Do-Mi-No
Туфта. Слишком живописен контейнер со слежавшимся строительным мусором...
266159985
Здравствуйте дорогие друзья.Мы коллектив ООО Интернетисследования с ул Оптиков 4 решили поддержать мир на Украине!Мы против боевых действий в Украине и против того ,что бы ссорились два братских народа.Поверьте здесь у нас не всё так однозначно.Мы готовы как патриотично настроенные сотрудники выехать на Донбасс и вступить в боевые действия!
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