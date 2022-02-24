В Киеве обстрелу подверглась воинская часть. Выбиты окна, валит дым

На территории воинской части в Деснянском районе Киева произошло возгорание. Об этом 24 февраля сообщила ГСЧС Украины.

Судя по снимку, часть здания могла обвалиться в результате воздушного налета. В ведомстве добавили, что уничтожены третий и четвертый этажи строения, первый и второй повреждены.



Между тем еще одно сооружение продолжает гореть. В результате происшествия пострадали люди, им на помощь прибыли медики.



На месте работают девять единиц базовой и спецтехники и 40 человек личного состава.

