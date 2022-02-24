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Московская биржа возобновляет торги

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Торги на Московской бирже будут возобновлены в 10 утра 24 февраля. Об этом говорится в официальном сообщении Мосбиржи.

Старт аукционов открытия намечен на 09:50. «Системы доступны для снятия заявок», — говорится в сообщении.

Перед остановкой российский рынок акций показал небывалое падение. Индекс Мосбиржи на дополнительной сессии рухнул на 11,28 %.

Рано утром 24 февраля президент России Путин заявил о начале военной операции в Донбассе. Президент США выпустил обращение, в котором заявил, что «мир призовет Россию к ответу».

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