Московская биржа возобновляет торги

Торги на Московской бирже будут возобновлены в 10 утра 24 февраля. Об этом говорится в официальном сообщении Мосбиржи.



Старт аукционов открытия намечен на 09:50. «Системы доступны для снятия заявок», — говорится в сообщении.

Перед остановкой российский рынок акций показал небывалое падение. Индекс Мосбиржи на дополнительной сессии рухнул на 1 1,28 % .

Рано утром 24 февраля президент России Путин заявил о начале военной операции в Донбассе. Президент США выпустил обращение, в котором заявил, что «мир призовет Россию к ответу».

