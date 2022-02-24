Пограничная служба Украины считает, что российским военным помогает Белоруссия

Пограничная служба Украины выпустила заявление, в котором утверждается, что вооруженные силы Белоруссии оказывают поддержку российской армии.
«Около 5.00 государственная граница Украины на районе с Российской Федерацией и Республикой Беларусь подверглась нападению российских войск при поддержке Беларуси», — говорится в сообщении ведомства в Facebook.
Президент РФ Путин рано утром 24 февраля заявил о начале военной операции. РФ ведёт агрессию не против украинского народа, а против хунты, сказал на заседании Совбеза ООН постпред РФ при организации Василий Небензя. В украинских городах слышны взрывы, сообщается об обстрелах.