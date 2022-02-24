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Премьер-министр Латвии созывает членов НАТО на переговоры по поводу Украины

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Премьер-министр Латвии Кариньш Кришьянис просит союзников по НАТО начать переговоры по 4 статье договора альянса. Он добавил, что страна находится в тесном контакте и с партнерами из ЕС.

«Нападение России на Украину является неприемлемым посягательством на ее суверенитет, демократию и общество», — заявил он.

Четвертая статья договора НАТО подразумевает, что любой из членов альянса может инициировать переговоры, если полагает, что территориальная целостность, политическая независимость или безопасность какого-либо из договаривающихся государств находится под угрозой.

Президент РФ Путин 24 февраля заявил о начале военной операции в Донбассе. В украинских городах слышны взрывы, сообщается об обстрелах.

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