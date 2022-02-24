ВВС: Российское Минобороны фактически подтвердило удары по Украине

Минобороны РФ фактически подтвердило удары по территории Украины, передаёт «Русская служба ВВС».
«Высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация украинской армии», — приводится в сообщении цитата представителя министерства.
При этом, как уже писала «Фонтанка», в Минобороны подчёркивают, что вооружённые силы РФ не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по украинским городам и что «гражданскому населению Украины ничего не угрожает».
Президент РФ Путин рано утром 24 февраля заявил о начале военной операции. В украинских городах слышны взрывы, сообщается об обстрелах. По словам очевидцев, жители Киева начали покидать город.