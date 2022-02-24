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ВВС: Российское Минобороны фактически подтвердило удары по Украине

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Минобороны РФ фактически подтвердило удары по территории Украины, передаёт «Русская служба ВВС».

«Высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация украинской армии», — приводится в сообщении цитата представителя министерства.

При этом, как уже писала «Фонтанка», в Минобороны подчёркивают, что вооружённые силы РФ не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по украинским городам и что «гражданскому населению Украины ничего не угрожает».

Президент РФ Путин рано утром 24 февраля заявил о начале военной операции. В украинских городах слышны взрывы, сообщается об обстрелах. По словам очевидцев, жители Киева начали покидать город.

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