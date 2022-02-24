Очевидцы сообщили, что жители Харькова прячутся в метро

Пользователи социальных сетей поделились фотографиями и видеозаписями, сделанными в метро Харькова. По данным очевидцев, люди спрятались в подземке, чтобы защитить себя от возможных авиационных ударов.

Судя по снимкам, появившимся в Интернете 24 февраля, некоторые взяли с собой дорожные сумки и чемоданы. Там же, согласно кадрам, находятся представители силовых структур.

«Фонтанка» сообщала об очереди на заправках в Харькове: похоже, жители массово покидают город. В сетях также распространились фотографии пожаров с объяснением: «Горят военные объекты ВСУ, ставшие первыми целями ракетных ударов».