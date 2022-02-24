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Очевидцы сообщили, что жители Харькова прячутся в метро

Очевидцы сообщили, что жители Харькова прячутся в метро

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Пользователи социальных сетей поделились фотографиями и видеозаписями, сделанными в метро Харькова. По данным очевидцев, люди спрятались в подземке, чтобы защитить себя от возможных авиационных ударов.

Судя по снимкам, появившимся в Интернете 24 февраля, некоторые взяли с собой дорожные сумки и чемоданы. Там же, согласно кадрам, находятся представители силовых структур.

«Фонтанка» сообщала об очереди на заправках в Харькове: похоже, жители массово покидают город. В сетях также распространились фотографии пожаров с объяснением: «Горят военные объекты ВСУ, ставшие первыми целями ракетных ударов».

Рано утром 24 февраля президент России заявил о начале военной операции в Донбассе. Президент США выпустил обращение, в котором заявил, что «мир призовет Россию к ответу». Украина закрыла своё воздушное пространство.

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Комментарии (1)

Nightik
Так остальным особо не нужно прятаться, я так понимаю там за 8 лет большая база тех кому прятаться нужно набралась
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