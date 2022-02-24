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Боевые действия на Украине

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СМИ сообщают о ракетных ударах по украинским авиабазам и высадке десанта. Из Харькова бегут, там очереди на АЗС

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В Харькове очереди на заправках: похоже, жители массово покидают город. В соцсетях распространяется фото пожаров с комментарием: «Горят военные объекты ВСУ, ставшие первыми целями ракетных ударов».

По Васильковской авиабазе под Киевом нанесено семь мощных ударов с воздуха, передаёт The Guardian со ссылкой на оперативное командование ВС Украины.

Корреспонденты агентства «Интерфакс-Украина» сообщают об ударах по базам авиации в Василькове, по военным объектам в районе Днепра. В Мариуполе и Одессе, по данным СМИ, высаживается российский десант. В Одессе часть города осталась без электроэнергии.

По данным «Базы», снаряд угодил в Белгороде в здание наркологического диспансера, никто из пациентов диспансера не пострадал, проходит полная эвакуация из здания.

Рано утром 24 февраля президент России заявил о начале военной операции в Донбассе. Президент США выпустил обращение, в котором заявил, что «мир призовет Россию к ответу». Украина закрыла своё воздушное пространство.

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Комментарии (7)

274304238
Киеву можно бомбить?а сдачи давать нельзя-вторжение???европейские шавки!-не замечаете?бомбометание на днр и лнр?у вас тихо?вас не бомбят поэтому не видете-нельзя так жить-так боятся-США-8лет бомбят ОБСЕ-там каждый день-зачем он там?всё равно ничему не верите-так поезжайте и поговорите с народом который бомбят!!!
261847251
Белгород тоже бомбят?
Дыня из багажника
Кошмар( нам же до конца жизни потом отмываться
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