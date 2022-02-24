СМИ сообщают о ракетных ударах по украинским авиабазам и высадке десанта. Из Харькова бегут, там очереди на АЗС

В Харькове очереди на заправках: похоже, жители массово покидают город. В соцсетях распространяется фото пожаров с комментарием: «Горят военные объекты ВСУ, ставшие первыми целями ракетных ударов».

По Васильковской авиабазе под Киевом нанесено семь мощных ударов с воздуха, передаёт The Guardian со ссылкой на оперативное командование ВС Украины.



Корреспонденты агентства «Интерфакс-Украина» сообщают об ударах по базам авиации в Василькове, по военным объектам в районе Днепра. В Мариуполе и Одессе, по данным СМИ, высаживается российский десант. В Одессе часть города осталась без электроэнергии.

