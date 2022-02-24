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Пользователи соцсетей поделились кадрами систем залпового огня под Мариуполем

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Грохот, похожий на залпы реактивной системы залпового огня «Град», прозвучал на территории Мариуполя. Об этом свидетельствуют видеозаписи, опубликованные в социальных сетях 24 февраля.

Вблизи Мариуполя находятся несколько баз и большая концентрация вооруженных сил Украины. Они находятся к востоку от города.

Ранее СМИ сообщили о применении крылатых и баллистических ракет, которыми обстреливаются стратегические объекты Киева и Харькова.

Рано утром 24 февраля президент России заявил о начале военной операции в Донбассе. Очевидцы услышали взрывы в городах Украины.

Президент США выпустил обращение, в котором заявил, что «мир призовет Россию к ответу».

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