Пользователи соцсетей поделились кадрами систем залпового огня под Мариуполем

Грохот, похожий на залпы реактивной системы залпового огня «Град», прозвучал на территории Мариуполя. Об этом свидетельствуют видеозаписи, опубликованные в социальных сетях 24 февраля.
Вблизи Мариуполя находятся несколько баз и большая концентрация вооруженных сил Украины. Они находятся к востоку от города.
Ранее СМИ сообщили о применении крылатых и баллистических ракет, которыми обстреливаются стратегические объекты Киева и Харькова.
Рано утром 24 февраля президент России заявил о начале военной операции в Донбассе. Очевидцы услышали взрывы в городах Украины.
Президент США выпустил обращение, в котором заявил, что «мир призовет Россию к ответу».