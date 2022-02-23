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Белоруссия готова принять беженцев из Донбасса, но никто пока не приехал

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Глава департамента по гражданству и миграции МВД Белоруссии заявил о готовности разместить в республике беженцев из Донбасса.

«Я думаю, что поток людей будет, и он будет через Россию. Мы готовы принимать, предоставлять гражданство», — цитирует заявление Алексея Бегуна 23 февраля «Sputnik Беларусь».

По его словам, в Минске не ощутили миграционного потока и в Белоруссию пока никто не приехал.

Руководитель ДНР Денис Пушилин на прошлой неделе заявил об эвакуации населения самопровозглашенной республики в Россию. Вслед за ним о вывозе граждан заявили в ЛНР. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что в регионе «люди готовы бежать».

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Комментарии (13)

265869937
Бацька еще покруче телефонных аферистов, разводит.
Ырыс
А что, там места намоленые, насиженые, на вырасывать же всё после иракцев.
jump
на Окрестина разместят сразу.
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