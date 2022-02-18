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Лукашенко: В Донбассе обострение — люди готовы бежать

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Президент Белоруссии констатировал обострение ситуации в Донбассе.

«Владимир Владимирович [Путин] только что очень мягко сказал об обострении ситуации в Донбассе. К сожалению, это так. Там уже люди готовы бежать оттуда и, возможно, уже бегут, как нам известно», — заявил 18 февраля Александр Лукашенко на пресс-конференции после переговоров с Владимиром Путиным.

По его словам, впервые за десятки лет Европа оказалась на пороге конфликта, который может затянуть весь континент.

Белорусский лидер заверил, что обсудил с Путиным «совместные действия как ответ на агрессивные действия западных партнеров».

«Никто не хочет войны и конфликтов. Нам это не надо. Ни россиянам, ни белорусам», — резюмировал Лукашенко.

Владимир Путин, в свою очередь, призвал руководство Киева «сесть за стол переговоров» с лидерами ДНР и ЛНР.

Глава ДНР Денис Пушилин сегодня заявил об эвакуации населения самопровозглашенной республики в Россию.

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Комментарии (14)

X-кот
Си велел Пу после 20-го "ненападать" Штаты и бриты не в курсе были
Brit
Смешны все эти воинственные российские настроения, если вспомнить, как выглядят типичные российские военные, как доходяги из чумного барака в обносках деда, и типичные американские: мощные красивые здоровые мужики в качественной удобной одежде и обуви
angel of death
ждём в субботу запуска театра военных действий =)
надеюсь OTAN всем хорошенько наваляет =)))))
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