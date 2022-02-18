Лукашенко: В Донбассе обострение — люди готовы бежать

Президент Белоруссии констатировал обострение ситуации в Донбассе.



«Владимир Владимирович [Путин] только что очень мягко сказал об обострении ситуации в Донбассе. К сожалению, это так. Там уже люди готовы бежать оттуда и, возможно, уже бегут, как нам известно», — заявил 18 февраля Александр Лукашенко на пресс-конференции после переговоров с Владимиром Путиным.

По его словам, впервые за десятки лет Европа оказалась на пороге конфликта, который может затянуть весь континент.

Белорусский лидер заверил, что обсудил с Путиным «совместные действия как ответ на агрессивные действия западных партнеров».