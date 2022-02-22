Владимир Кехман рассказал о состоянии госпитализированной Татьяны Дорониной

«Народная артистка СССР Татьяна Доронина попала в больницу с коронавирусом. Об этом рассказал 22 февраля генеральный директор МХАТа Владимир Кехман», — сообщает «Газета.ру» со ссылкой на РИА Новости.
«У нее был диагностирован ковид, но динамика положительная, и в настоящее время ПЦР-тест у Татьяны Васильевны отрицательный, — приводит издание слова Кехмана. — Врачи хотели бы оставить ее под медицинским наблюдением еще на несколько дней, чтобы выписать, когда она полностью восстановится».
Информацию об удовлетворительном состоянии артистки подтвердил РБК и ее помощник.
88-летняя народная артистка Татьяна Доронина с 2018 года занимает почетную должность президента МХАТ им. Горького.
Ранее «Фонтанка» сообщала, что Татьяна Доронина летом обращалась с письмом к Путину с просьбой уволить тогдашнего художественного руководителя МХАТа Эдуарда Боякова. Она критиковала коммерциализацию театра, то, что его помещения бесконтрольно сдаются в аренду, а старых актеров увольняют. Через несколько месяцев после этого Бояков уволился из театра по собственному желанию, а Владимир Кехман получил должность гендиректора МХАТ им. М. Горького.