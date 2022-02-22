Владимир Кехман рассказал о состоянии госпитализированной Татьяны Дорониной

«Народная артистка СССР Татьяна Доронина попала в больницу с коронавирусом. Об этом рассказал 22 февраля генеральный директор МХАТа Владимир Кехман», — сообщает «Газета.ру» со ссылкой на РИА Новости.



«У нее был диагностирован ковид, но динамика положительная, и в настоящее время ПЦР-тест у Татьяны Васильевны отрицательный, — приводит издание слова Кехмана. — Врачи хотели бы оставить ее под медицинским наблюдением еще на несколько дней, чтобы выписать, когда она полностью восстановится».



Информацию об удовлетворительном состоянии артистки подтвердил РБК и ее помощник.

