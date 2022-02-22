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ЦБ повысил курс доллара на 23–24 февраля до 80,42 рубля, евро будет стоить 90,88 руб.

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Центробанк повысил курс доллара на предстоящие дни — 23–24 февраля — до 80,42 рубля. Курс евро установлен в размере 90,88 руб., следует из данных Банка России во вторник, 22 февраля.

Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, увеличилась на 3,6036 рубля, составив 85,1276 руб.

Напомним, что в понедельник, 21 февраля, российский рынок под влиянием геополитики показал самое сильное падение с марта 2014 года. Торги закрылись падением индекса Мосбиржи на 10,5 %, РТС — на 13,2 %.

На следующий день падение продолжилось на фоне новостей о признании Россией ДНР и ЛНР. Оно ускорилось после заявления главы комитета Государственной думы по делам СНГ Леонида Калашникова о признании Донбасса в границах Донецкой и Луганской областей. Позже он назвал распространенную СМИ информацию «уткой» и добавил, что подписанное соглашение о дружбе и сотрудничестве с республиками Донбасса не уточняет границ.

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Комментарии (16)

simak
22 января 2016 доллар стоил 83,59 руб.
24 марта 2020 доллар стоил 80,88 руб.
3 ноября 2020 доллар стоил 80,57 руб.
И что?
SWd
Может, все-таки, именно это рывок или прорыв?
161489582
Страна стабильности и успеха, мать его за ногу!
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