ЦБ повысил курс доллара на 23–24 февраля до 80,42 рубля, евро будет стоить 90,88 руб.

Центробанк повысил курс доллара на предстоящие дни — 23–24 февраля — до 80,42 рубля. Курс евро установлен в размере 90,88 руб., следует из данных Банка России во вторник, 22 февраля.
Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, увеличилась на 3,6036 рубля, составив 85,1276 руб.
Напомним, что в понедельник, 21 февраля, российский рынок под влиянием геополитики показал самое сильное падение с марта 2014 года. Торги закрылись падением индекса Мосбиржи на 10,5 %, РТС — на 13,2 %.
На следующий день падение продолжилось на фоне новостей о признании Россией ДНР и ЛНР. Оно ускорилось после заявления главы комитета Государственной думы по делам СНГ Леонида Калашникова о признании Донбасса в границах Донецкой и Луганской областей. Позже он назвал распространенную СМИ информацию «уткой» и добавил, что подписанное соглашение о дружбе и сотрудничестве с республиками Донбасса не уточняет границ.