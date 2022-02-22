Губернатор и спикер Заксобрания Петербурга поддержали признание независимости ДНР и ЛНР

«Признание Донецкой и Луганской народных республик — прямое следствие информационной и военной эскалации напряженности со стороны Украины и поддерживающих ее западных держав. Президент особо подчеркнул, что новой кровавой бойни в Донбассе Россия не допустит. Когда речь идет о человеческих жизнях, о жизнях женщин, детей, стариков — не время оглядываться на новые истерические обвинения, угрозы и санкции», — говорится в заявлении.



Политики пообещали, что Петербург окажет ДНР и ЛНР всю необходимую помощь.

