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Губернатор и спикер Заксобрания Петербурга поддержали признание независимости ДНР и ЛНР

Губернатор Петербурга Александр Беглов и председатель Заксобрания города Александр Бельский сделали совместное заявление, в котором поддержали решение главы государства о признании независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Об этом 22 февраля сообщает пресс-служба Смольного.

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«Признание Донецкой и Луганской народных республик — прямое следствие информационной и военной эскалации напряженности со стороны Украины и поддерживающих ее западных держав. Президент особо подчеркнул, что новой кровавой бойни в Донбассе Россия не допустит. Когда речь идет о человеческих жизнях, о жизнях женщин, детей, стариков — не время оглядываться на новые истерические обвинения, угрозы и санкции», — говорится в заявлении.

Политики пообещали, что Петербург окажет ДНР и ЛНР всю необходимую помощь.

О признании независимости ДНР и ЛНР Владимир Путин объявил накануне вечером в обращении гражданам после заседания Совета безопасности России. «Фонтанка» рассказывала об этом и показывала 2,5 часа эфирных событий в комфортном для читателей укороченном варианте на 7,5 минуты. После новостей о Донбассе рынок акций рухнул.

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Комментарии (20)

Pomidorka
Эка новость! Ещё бы он не признал.
чиширогг
Брехлов, лучше бы городом занимался а не признаниями. муфлон.
07A
Это что же, они всю ночь сомневались, поддержать, не поддержать? Вот теперь и проявляется, кто настоящие пехотинцы Путина!
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