Губернатор и спикер Заксобрания Петербурга поддержали признание независимости ДНР и ЛНР

«Признание Донецкой и Луганской народных республик — прямое следствие информационной и военной эскалации напряженности со стороны Украины и поддерживающих ее западных держав. Президент особо подчеркнул, что новой кровавой бойни в Донбассе Россия не допустит. Когда речь идет о человеческих жизнях, о жизнях женщин, детей, стариков — не время оглядываться на новые истерические обвинения, угрозы и санкции», — говорится в заявлении.
Политики пообещали, что Петербург окажет ДНР и ЛНР всю необходимую помощь.
О признании независимости ДНР и ЛНР Владимир Путин объявил накануне вечером в обращении гражданам после заседания Совета безопасности России. «Фонтанка» рассказывала об этом и показывала 2,5 часа эфирных событий в комфортном для читателей укороченном варианте на 7,5 минуты. После новостей о Донбассе рынок акций рухнул.