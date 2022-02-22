В ДНР сообщают о новых обстрелах нескольких населённых пунктов

Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявляет о продолжении утром 22 февраля обстрелов со стороны украинских силовиков. Об этом сообщает РИА Новости.



Так, по данным представительства, по населённому пункту Ленинское выпущено 28 снарядов, запрещенных минскими соглашениями: 16 снарядов калибром 122 миллиметра, 12 мин калибром 120 миллиметров. По Дзержинскому — 12 снарядов из крупнокалиберной артиллерии. По Старомихайловке — 15 мин запрещенного калибра.

