В ДНР сообщают о новых обстрелах нескольких населённых пунктов

Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявляет о продолжении утром 22 февраля обстрелов со стороны украинских силовиков. Об этом сообщает РИА Новости.
Так, по данным представительства, по населённому пункту Ленинское выпущено 28 снарядов, запрещенных минскими соглашениями: 16 снарядов калибром 122 миллиметра, 12 мин калибром 120 миллиметров. По Дзержинскому — 12 снарядов из крупнокалиберной артиллерии. По Старомихайловке — 15 мин запрещенного калибра.
По данным МЧС ЛНР, в результате обстрела поврежден газопровод на вводе в частный жилой дом в Александровске, передаёт ТАСС.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов. Руководство республик сообщило о временной эвакуации граждан в Россию. Беженцев примут многие регионы, в том числе Ленинградская область.
21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. В поддержку такого решения высказывались глава Совфеда Валентина Матвиенко, директор ФСБ Александр Бортников, премьер-министр Михаил Мишустин и спикер Госдумы Вячеслав Володин.