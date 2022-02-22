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В ДНР сообщают о новых обстрелах нескольких населённых пунктов

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Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявляет о продолжении утром 22 февраля обстрелов со стороны украинских силовиков. Об этом сообщает РИА Новости.

Так, по данным представительства, по населённому пункту Ленинское выпущено 28 снарядов, запрещенных минскими соглашениями: 16 снарядов калибром 122 миллиметра, 12 мин калибром 120 миллиметров. По Дзержинскому — 12 снарядов из крупнокалиберной артиллерии. По Старомихайловке — 15 мин запрещенного калибра.

По данным МЧС ЛНР, в результате обстрела поврежден газопровод на вводе в частный жилой дом в Александровске, передаёт ТАСС.

Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов. Руководство республик сообщило о временной эвакуации граждан в Россию. Беженцев примут многие регионы, в том числе Ленинградская область.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. В поддержку такого решения высказывались глава Совфеда Валентина Матвиенко, директор ФСБ Александр Бортников, премьер-министр Михаил Мишустин и спикер Госдумы Вячеслав Володин.

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Комментарии (15)

michailPotapov
Верно. Походу фейковая война все в курсе все договорились.... Такая же война как и ковид. Срамота.
orlovandrei1986
сегодня в 90% телефонах есть камеры
и за всё время, пока нам тут втирают какую-то туфту, нам не показали НИ ОДНОГО видео в док-во реальной войны или обстрелов районов...
X-кот
Не успели всю бутафорию использовать? типа деньги выделенные не освоены?
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