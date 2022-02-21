Евгений Коган: Евро по 100 рублей после признания ДНР и ЛНР не будет

«Сегодня евро разогнался до 90. Будет ли завтра 100? Совершенно не факт. Евро может, как и доллар, не сильно вырасти по одной причине. Не забывайте, что у Центробанка огромные резервы. У нас огромные возможности и поднимать ставку, и у корпораций много денег. Я не думаю, что рубль очень сильно упадёт. На 2–5% может. А на 20%, как предвещают горячие головы, вряд ли», — считает экономист.



Вместе с тем Коган не сомневается, что новые санкции после признания ДНР и ЛНР неизбежны.



«Самое главное, что мы увидим в ближайшее время, — это пакет новых санкций. Насколько он будет жёстким, трудно сказать. Возможно, это будет несколько пакетов, которые будут приняты. Скорее всего, будут приняты санкции относительно российских банков (утром 21 февраля Reuters сообщило, что среди возможных целей запрета США на обработку транзакций есть Банк ВТБ, Сбербанк, ВЭБ и Газпромбанк. — Прим. ред.), российской финансовой системы. Возможно, речь пойдёт о дополнительных технологических санкциях. Ну и санкции против некоторых персоналий и личностей», — добавил экономист.

