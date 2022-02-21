FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
0°C/Завтра: +1
75.76р86.15р
Ситуация в ДонбассеОлимпиада-22Что делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDГолосуй за имена катамаранов!ЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

ДНР и ЛНР обвалили российский рынок. Евро — по 90 рублей, акции падают на 20%

Российский рынок акций ускорил падение после того, как главы самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик попросили президента Владимира Путина признать их независимость. Акции некоторых крупнейших российских компаний подешевели на 20%.

66
Печать

По данным на 18:00, индекс Мосбиржи упал почти на 12% к закрытию предыдущих торгов, до 2 987 пунктов. Индекс РТС — почти на 15%, до 1 183,6 пункта. Они впервые скатились на эти отметки с ноября 2020 года.

В пятерке лидеров падения ценные бумаги таких российских компаний и финансовых организаций, как ВТБ (-20,9%), VK (-19,6%), Роснефть (-19,4%), Аэрофлот (-18,6%), Сбер (-17,5%). Также 14% теряют «Русал», Ozon, ГК «Пик» и «Яндекс».

Рубль заметно ослаб к иностранным валютам. Курс евро в моменте вырос более чем на 2,7% и превысил 90 рублей. Доллар подорожал на 2,5%, или почти на 2 рубля, и сейчас торгуется на бирже по 79,3 рубля.

Днем 21 февраля лидеры ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник в своем обращении призвали президента России Владимира Путина признать независимость их республик. Сейчас этот вопрос обсуждается на Совете безопасности РФ.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (66)

ahma
Так себе "скален".
261844081
Доллар 79, вслушайтесь, доллар 79....
Если признают эти непонятно кем выбранные- 150 доллар будет, цены взлетят как батут Маска. Или у нас всё отчественное? Правда, интересно, что
Ё моё
Паника и отчаяние: Российские акции рухнули на триллион рублей за день
Капитализация индекса МосБиржи, отслеживающего рыночную стоимость 43 крупнейших российских компаний, обвалилась на 1,05 триллиона рублей за несколько часов
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний