ДНР и ЛНР обвалили российский рынок. Евро — по 90 рублей, акции падают на 20%

По данным на 18:00, индекс Мосбиржи упал почти на 12% к закрытию предыдущих торгов, до 2 987 пунктов. Индекс РТС — почти на 15%, до 1 183,6 пункта. Они впервые скатились на эти отметки с ноября 2020 года.



В пятерке лидеров падения ценные бумаги таких российских компаний и финансовых организаций, как ВТБ (-20,9%), VK (-19,6%), Роснефть (-19,4%), Аэрофлот (-18,6%), Сбер (-17,5%). Также 14% теряют «Русал», Ozon, ГК «Пик» и «Яндекс».



Рубль заметно ослаб к иностранным валютам. Курс евро в моменте вырос более чем на 2,7% и превысил 90 рублей. Доллар подорожал на 2,5%, или почти на 2 рубля, и сейчас торгуется на бирже по 79,3 рубля.

