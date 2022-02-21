«Люди вынуждены были перебраться в подвалы». Путин обсуждает с Советом безопасности признание независимости ДНР и ЛНР

«Все эти годы над людьми, которые проживают на этих территориях [ЛНР и ДНР], фактически издевались. Постоянные обстрелы, блокада, как вы знаете, люди, проживающие на территориях близких к переднему краю, вынуждены были перебраться в подвалы — живут там сами вместе с детьми», — заявил Владимир Путин 21февраля в эфире «России 24».
Глава государства сообщил, что киевские власти не планируют исполнять минские соглашения. Он уверен, что при вступлении Украины в НАТО угрозы для России «многократно возрастут». Президент РФ уверен, что признание ДНР и ЛНР тесно связаны с глобальными проблемами безопасности в Европе и мире.
Путин подчеркнул, что России предпринимала усилия, чтобы мирным путем разрешить все противоречия в регионе.
Глава ДНР и ЛНР сегодня попросили Путина признать независимость их республик.