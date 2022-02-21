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«Люди вынуждены были перебраться в подвалы». Путин обсуждает с Советом безопасности признание независимости ДНР и ЛНР

Президент России на заседании Совфеда сообщил, что обсудит сегодня признание независимости ДНР и ЛНР.

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«Все эти годы над людьми, которые проживают на этих территориях [ЛНР и ДНР], фактически издевались. Постоянные обстрелы, блокада, как вы знаете, люди, проживающие на территориях близких к переднему краю, вынуждены были перебраться в подвалы — живут там сами вместе с детьми», — заявил Владимир Путин 21февраля в эфире «России 24».

Глава государства сообщил, что киевские власти не планируют исполнять минские соглашения. Он уверен, что при вступлении Украины в НАТО угрозы для России «многократно возрастут». Президент РФ уверен, что признание ДНР и ЛНР тесно связаны с глобальными проблемами безопасности в Европе и мире.

Путин подчеркнул, что России предпринимала усилия, чтобы мирным путем разрешить все противоречия в регионе.

Глава ДНР и ЛНР сегодня попросили Путина признать независимость их республик.

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Комментарии (4)

ЧижПыж
"Такие вопросы, дорогой посол, с кондачка не решаются. Нам надо посоветоваться с товарищами, зайдите на недельке." (с)
Будет перетирать тему с тов. Си и Байденом.
Артист ритуальных услуг
"Подвалом" Россию Владимир Владимирович ещё не называл!
KSS
когда же он уже покинет нас и даст спокойно жить в мире с соседями!
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