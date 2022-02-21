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Байден проводит совещание с командой по национальной безопасности по ситуации на Украине

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Президент США Джо Байден проводит встречу с командой по национальной безопасности по ситуации на Украине. Об этом вечером 21 февраля сообщают западные СМИ.

«Чиновник Белого дома сообщил, что президент Байден встречается в понедельник с командой по национальной безопасности и получит свежие данные по России и Украине», — информирует, в частности, агентство Reuters (цитата по РИА Новости).

Напомним, ранее вопрос о возможном признании независимости ДНР и ЛНР обсуждался в понедельник на заседании Совета безопасности РФ. Президент России Владимир Путин заявил, что решение будет принято до конца дня 21 февраля.

Одновременно с этим российский рынок акций ускорил падение после того, как главы самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик попросили президента Владимира Путина признать их независимость. Акции некоторых крупнейших российских компаний подешевели на 20%.

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Комментарии (33)

AlBerkut
Не, ну а что, ставки повышать надо, желающих бабла бюджетного получить у всех хватает.
Вопрос только, кому больше достанется, барыгам (точнее дельцам) оружейным или от, ну допустим, страховых медицинских.
И в США, и в Европе, да и везде они тоже хотят вкусно кушать, а заказы ведь нужно как-то обосновать...
Без врага и жизнь плоха, и если вдруг его нет - то обязательно надо придумать, назначить и будет всё ОК😎
baddancer
"Донбасс всегда был убыточным и дотационным"- Байден
266326002
Всё идёт по плану)
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