Байден проводит совещание с командой по национальной безопасности по ситуации на Украине

Президент США Джо Байден проводит встречу с командой по национальной безопасности по ситуации на Украине. Об этом вечером 21 февраля сообщают западные СМИ.
«Чиновник Белого дома сообщил, что президент Байден встречается в понедельник с командой по национальной безопасности и получит свежие данные по России и Украине», — информирует, в частности, агентство Reuters (цитата по РИА Новости).
Напомним, ранее вопрос о возможном признании независимости ДНР и ЛНР обсуждался в понедельник на заседании Совета безопасности РФ. Президент России Владимир Путин заявил, что решение будет принято до конца дня 21 февраля.
Одновременно с этим российский рынок акций ускорил падение после того, как главы самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик попросили президента Владимира Путина признать их независимость. Акции некоторых крупнейших российских компаний подешевели на 20%.