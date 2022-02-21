Байден проводит совещание с командой по национальной безопасности по ситуации на Украине

Президент США Джо Байден проводит встречу с командой по национальной безопасности по ситуации на Украине. Об этом вечером 21 февраля сообщают западные СМИ.



«Чиновник Белого дома сообщил, что президент Байден встречается в понедельник с командой по национальной безопасности и получит свежие данные по России и Украине», — информирует, в частности, агентство Reuters (цитата по РИА Новости).



Напомним, ранее вопрос о возможном признании независимости ДНР и ЛНР обсуждался в понедельник на заседании Совета безопасности РФ. Президент России Владимир Путин заявил, что решение будет принято до конца дня 21 февраля.

