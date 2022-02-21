На «Ленфильме» заявили о выплате 51-миллионного долга Фонду кино

Уточняется, что речь идет о суммах, выделенных в свое время на поддержку съемок фильмов киностудии на возвратной основе, — это были картины «Контрибуция» (2015) режиссера Сергея Снежкина и «Три дня до весны» (2017) режиссера Александра Касаткина. Оба фильма — на историческую тематику: действие первого разворачивается в 1918 году в Гражданскую войну (в ленте снимались Максим Матвеев, Елизавета Боярская и другие), второго — зимой 1942 года, в блокаду (в картине играли Кирилл Плетнев, Елена Лотова, Евгений Сидихин и Юрий Ицков).

Киностудия «Ленфильм» 21 февраля объявила о закрытии долгов перед Фондом кино в размере 51 миллиона рублей. Соответствующая информация появилась на сайте киностудии .

Ранее руководители киностудии неоднократно объясняли, что выплата долгов Фонду кино откроет путь для «Ленфильма» к участию в дальнейших питчингах с собственными проектами, что в случае победы поможет реанимировать собственное производство.



В ноябре 2021 года на киностудии сообщили о получении исключительной лицензии на право показа на телеканалах, включая кабельные, фильмов «Золотой коллекции» на территории России и остальных стран мира. Договор действует до 2043 года. «Ленфильм», в соответствии с договором, получает половину доходов, вторая достается «Госфильмофонду».

