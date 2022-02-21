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На «Ленфильме» заявили о выплате 51-миллионного долга Фонду кино

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Киностудия «Ленфильм» 21 февраля объявила о закрытии долгов перед Фондом кино в размере 51 миллиона рублей. Соответствующая информация появилась на сайте киностудии.

Уточняется, что речь идет о суммах, выделенных в свое время на поддержку съемок фильмов киностудии на возвратной основе, — это были картины «Контрибуция» (2015) режиссера Сергея Снежкина и «Три дня до весны» (2017) режиссера Александра Касаткина. Оба фильма — на историческую тематику: действие первого разворачивается в 1918 году в Гражданскую войну (в ленте снимались Максим Матвеев, Елизавета Боярская и другие), второго — зимой 1942 года, в блокаду (в картине играли Кирилл Плетнев, Елена Лотова, Евгений Сидихин и Юрий Ицков).

Ранее руководители киностудии неоднократно объясняли, что выплата долгов Фонду кино откроет путь для «Ленфильма» к участию в дальнейших питчингах с собственными проектами, что в случае победы поможет реанимировать собственное производство.

В ноябре 2021 года на киностудии сообщили о получении исключительной лицензии на право показа на телеканалах, включая кабельные, фильмов «Золотой коллекции» на территории России и остальных стран мира. Договор действует до 2043 года. «Ленфильм», в соответствии с договором, получает половину доходов, вторая достается «Госфильмофонду».

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Комментарии (3)

VKuser4069393
Фифти-пифти. Как при царе Борисе. То есть половина коку риса идет сегунату, треть коку платишь дайме, и нельзя забывать о своих самураях, иначе уйдут в ронины и начнут пакостить.
Денеб
Да нам уже и не интересно....... Ибо от прежнего Ленфильма осталось одно название......
Нормальная жизнь давно кончилась..... И с нею ушли нормальные фильмы.......
Otkating
Вам, конечно, хорошо знакомо слово «откат». Ещё 5-6 лет назад средний откат по стране составлял 30%. Плакали, но платили. Сегодня это 70%. Мне достоверно известен случай, когда откат составил 95%. Об этом сегодня знает вся страна. Знает и молчит, так как одна часть населения с этих откатов и кормится, а другая (значительно большая) боится потерять и оставшиеся тридцать. Я знаю, что вы скажете – пусть обращаются в суд. Они не пойдут в суд, Владимир Владимирович. Потому что наш суд сегодня – либо машина для наказания неугодных, либо аппарат по приёму денег от истцов.

Итак, на оставшиеся от бюджета 30% мы собираемся крепить оборону, строить дороги, развивать промышленность, медицину и образование и проводить лучшую в мире олимпиаду. Если ситуация в ближайшее время кардинально не изменится – дело пахнет тотальной катастрофой.
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