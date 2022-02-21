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В ЛНР объявлена добровольная мобилизация мужчин старше 55

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Глава Луганской народной республики объявил о добровольной мобилизации мужчин старше 55 лет.

«Осуществить призыв на военную службу граждан мужского пола возрастом старше 55 лет в добровольном порядке», — сообщается в опубликованном 21 февраля указе Леонида Пасечника.

До этого в самопровозглашенной республике уже была объявлена мобилизация мужчин в возрасте от 18 до 55 лет. ЛНР перешла на работу в условиях военного времени.

Пасечник 18 февраля призвал жителей уезжать в Россию. Остаться он попросил «мужчин, способных держать в руках оружие».

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Комментарии (17)

Pilat
Эко невидаль.
Зеленский уже поднял возраст до 70 лет.
Последняя надежда 4-го рейха.
RMN
-- Эй, вставайте! -- закричал он в последний раз. -- И снаряды есть, да стрелки побиты. И винтовки есть, да бойцов мало.

И помощь близка, да силы нету. Эй, вставайте, кто еще остался!

Только бы нам ночь простоять да день продержаться.

Глянул Мальчиш-Кибальчиш на улицу: пустая улица.

Не хлопают ставни, не скрипят ворота -- некому вставать.

И отцы ушли, и братья ушли -- никого не осталось.

Только видит Мальчиш, что вышел из ворот один старый дед во сто лет.

Хотел дед винтовку поднять, да такой он старый, что не поднимет.

Хотел дед саблю нацепить, да такой он слабый, что не нацепит.

Сел тогда дед на завалинку, опустил голову и заплакал.
260602101
Все ли, кому за 55, готовы зайти в горящую избу и остановить на скаку коня ?
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