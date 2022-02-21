В ЛНР объявлена добровольная мобилизация мужчин старше 55

Глава Луганской народной республики объявил о добровольной мобилизации мужчин старше 55 лет.



«Осуществить призыв на военную службу граждан мужского пола возрастом старше 55 лет в добровольном порядке», — сообщается в опубликованном 21 февраля указе Леонида Пасечника.



До этого в самопровозглашенной республике уже была объявлена мобилизация мужчин в возрасте от 18 до 55 лет. ЛНР перешла на работу в условиях военного времени.



Пасечник 18 февраля призвал жителей уезжать в Россию. Остаться он попросил «мужчин, способных держать в руках оружие».

