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Прокуратура восстановила доступ к Неве в Лопухинском саду. Незаконный забор снесли

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Незаконный забор в Лопухинском саду, который перегородил горожанам доступ к Неве, демонтировали. Об этом 21 февраля сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга.

Проверку того, как обеспечивается общий доступ к водному объекту, провела природоохранная прокуратура. Она подтвердила, что в Лопухинском саду на арендуемом участке по адресу: улица Академика Павлова, 11а, компания «НИС. Жилищное строительство» построила ограждение береговой линии до самой Невы, в результате чего горожане потеряли доступ к берегу и к реке.

После того, как природоохранный прокурор внес представление об устранении нарушений в адрес главы фирмы, юрлицо снесло незаконную ограду.

Незаконный забор, спускающийся прямо к Неве, петербуржцы обнаружили в Лопухинском саду еще в начале января. В этой локации планируется строить яхт-клуб, а ранее располагалась секция водно-моторных видов спорта школы высшего спортивного мастерства.

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Комментарии (1)

Kent_5e4ce28898395
Горжусь прокуратурой. Можно ожидать что доступ к Неве на Крестовском (где конституционные судьи) тоже восстановят?
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