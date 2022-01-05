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Жителей Петроградского района возмутил забор до Невы в Лопухинском саду

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Активисты Петроградского района Петербурга обнаружили забор, который отгородил берег Невы и часть Лопухинского сада. Как написали 5 января в группе «Деревья Петербурга», установка ограждения не согласована и незаконна.

Отмечается, что забор доходит до воды, что противоречит Водному кодексу, согласно которому, для свободного прохода должны оставаться минимум пять метров до берега.

Как ранее писала «Фонтанка», на этом месте планируется строительство яхт-клуба. Ранее там находилась секция водно-моторного спорта Школы высшего спортивного мастерства по водным видам спорта (ШВСМ).

«Указанный земельный участок находится в собственности. Ограждение установлено летом 2021 года в границах земельного участка для проведения работ по благоустройству. Действующих разрешений на строительство на земельном участке нет, присутствие строительной техники не выявлено», — заявили в пресс-службе Петроградского района.

Там добавили, что решение о строительстве было принято еще летом.

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Комментарии (6)

shushu
Там вроде всегда забор был. И этот кусочек выделен, зайти можно было посмотреть, еще катера на воздушной подушке стояли.
X-кот
находится в собственности? исторический сад? в чьей? автора в студию!
Riptide
Активисты какие-то, общественники. Заборы обнаруживают, подозревают кого-то. Наркоманы мерещатся.

Ходют слухи, ходут слухи,
ходут слухи по домам
А бяззубыя старухи их разносют по умам ...

В.С. Высоцкий
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