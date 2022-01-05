Жителей Петроградского района возмутил забор до Невы в Лопухинском саду

Активисты Петроградского района Петербурга обнаружили забор, который отгородил берег Невы и часть Лопухинского сада. Как написали 5 января в группе «Деревья Петербурга», установка ограждения не согласована и незаконна.



Отмечается, что забор доходит до воды, что противоречит Водному кодексу, согласно которому, для свободного прохода должны оставаться минимум пять метров до берега.

