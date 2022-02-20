Президент Финляндии: причин для вступления страны в НАТО не вижу

Причин рассматривать вопрос вступления в НАТО у Финляндии пока нет, хотя в контексте ситуации вокруг Украины эту тему поднимают все чаще. Об этом заявил президент страны Саули Ниинистё, сообщает 20 февраля ТАСС.



«По этому поводу ведется много обсуждений. Однако по крайней мере в данный момент я не вижу никаких причин для внезапных изменений. Это решение должно быть обстоятельно продумано», — цитирует Ниинистё издание.

Ниинистё подчеркнул, что ситуация на Балтике спокойная, обострений на границе с Россией он не боится.