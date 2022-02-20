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Президент Финляндии: причин для вступления страны в НАТО не вижу

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Причин рассматривать вопрос вступления в НАТО у Финляндии пока нет, хотя в контексте ситуации вокруг Украины эту тему поднимают все чаще. Об этом заявил президент страны Саули Ниинистё, сообщает 20 февраля ТАСС.

«По этому поводу ведется много обсуждений. Однако по крайней мере в данный момент я не вижу никаких причин для внезапных изменений. Это решение должно быть обстоятельно продумано», — цитирует Ниинистё издание.

Ниинистё подчеркнул, что ситуация на Балтике спокойная, обострений на границе с Россией он не боится.

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Комментарии (19)

Денеб
"Причин рассматривать вопрос вступления в НАТО у Финляндии пока нет"..... Тут ключевое слово "пока".....
266410437
в Финляндии клёвая кассир из Пятёрочки премьер-министр.
Zdobsi
Да финны все прекрасно знают и про Россию и экономическая, демографическая ситуации им диктуют многолетнюю позицию. И нападение-это глупость. Историю вспоминайте. И репарации они все выплатили по результатам ВОВ и всю нашу бумажную промышленность автоматизировали. Да еще и хорошо заработали. И во многих областях наши страны сотрудничали. А вы говорите, что кто-то на кого-то нападать будет. Это лучший наш сосед.
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