Давай поговорим об этом? Как пандемия увеличила доходы психологов

Фото: YAY/TASS Поделиться Поделиться







Рынок психологических услуг — еще одна сфера, для которой пандемия стала трамплином. Она обеспечила психологов новыми клиентами, а старые стали наведываться чаще. На фоне общей тревожности и коронавирусных ограничений семимильными шагами начали расти онлайн-сервисы психологической помощи — по сути, агрегаторы, с фиксированной стоимостью консультации. Крупнейшие из них уже привлекают миллионы долларов инвестиций.

За последние два года количество организаций, оказывающих услуги психологической помощи, в Петербурге выросло на 39 % до 590 — подсчитали в геосервисе 2ГИС. Как следует из количества поисковых запросов, жители города стали на 27% чаще искать психолога. Это третье место по стране среди российских городов-миллионников после Москвы (+32 %) и Нижнего Новгорода (+34 %).



Сервис психологической помощи YouTalk отмечает, что самые популярные причины обращения россиян к психологам — взаимоотношения с партнером (37 %) и чувство тревоги (27,5 %). Также каждого пятого обратившегося беспокоят отношения родителей и детей или вопросы, связанные с самооценкой и любовью к себе.

За каждой из основных причин можно увидеть тень пандемии. Люди оказались заперты друг с другом в четырех стенах или, наоборот, между ними появилось непреодолимое расстояние. Кто-то остался один на один с собой, и тут из головы полезли старые тараканы. Добавить к этому противоречивые ковидные ограничения, новости о новых штаммах и ежедневных смертях, эскалации конфликта с Украиной — и вырисовывается клиническая картина.

Стоит сразу напомнить прописные истины: так исторически сложилось, что в России различают психологов, психотерапевтов и психиатров. Последним двум требуется медицинское образование, они могут подбирать и выписывать медикаменты. Психолог при необходимости максимум может перенаправить клиента к дипломированным коллегам.



Психиатры — люди более системные и, будем честны, их помощь нужна далеко не каждому. Если человек не состоит ни на каком учете, скорее всего, работу над своей проблемой он начнет с психолога или психотерапевта.

Сколько стоит стать психологом

По просьбе «Фонтанки» гештальт-терапевт, коуч Санкт-Петербургского института Гештальта Алена Мургина рассказала, сколько стоит выход на рынок для психолога. Основная доля инвестиций приходится на образование. Дипломов по специальностям психолог, педагог-психолог, клинический психолог, с которыми студентов выпускают вузы, недостаточно для того, чтобы начать практику. Нужно получить дополнительное образование в качестве психотерапевта (как минимум два года) или психолога (в зависимости от направления от 1 до 3 лет). В среднем на такое образование стоит закладывать 100 тыс. рублей в год.

Также будущему практикующему психологу нужно потратиться на личную терапию у специалиста своего направления. Логика такая: рано терапевтировать других, пока не разобрался со своими тараканами в голове. По оценке Мургиной, требуется как минимум 20 часов, но это тоже зависит от направления. Например, в психоанализе речь идет минимум о 100 часах.



«Психоанализ обычно стоит дороже, чем все остальные направления. Средняя цена психоанализа в Петербурге — 3500–5000 рублей в час. Гештальт-терапия в зависимости от института рекомендует иметь от 20 до 50 часов личных часов терапии, чтобы начать консультировать. Гештальт-терапевты в среднем берут 2500–3500 рублей в час, опять же по Петербургу. Если берем Москву, там все можно умножать примерно на полтора», — говорит Мургина.

То есть минимальные затраты на то, чтобы только приступить к консультациям? составят 250 тыс. рублей (2 года образования+личная психотерапия). Окупить их с ценой консультаций на уровне 2500 рублей удастся за 100 часов терапии. Это довольно низкий порог входа, но уважающий себя специалист на этом не остановится.

Ежегодно он участвует в 2–3 профессиональных конференциях и семинарах. Организационный взнос обычно составляет 15–20 тыс. рублей за мероприятие. Еще одна немаловажная статья расходов — супервизирование. Это отдельное направление, суть которого в оказании психологической помощи психологу, обсуждении с ним наиболее сложных клиентских случаев. Терапевту с плотным графиком рекомендуется как минимум раз в неделю общаться супервизором, а его консультация может стоить вдвое больше, чем у подопечного.



Еще психологу придется потратиться на рекламу. На раскрутку в соцсетях, собственные странички и перепосты уходит до 50 тысяч в месяц, а то и больше. И для полного удобства нужно арендовать кабинет. При минимальной нагрузке это будет стоить от 14 тыс. рублей в месяц. Хотя психологи прекрасно освоили работу онлайн.

«Кто-то из моих коллег работает в клиниках, кто-то работает как самозанятый или как ИП на себя. У нас как-то не очень принято это обсуждать, потому что это все-таки личная информация, но, насколько я знаю, скорее больше самозанятых и ИП. При этом большинство специалистов работают где-то еще — в школе, в вузе, в поликлинике и параллельно занимаются частной практикой. Среди тех, кого я знаю, исключительно частной практикой зарабатывают единицы», — рассказывает «Фонтанке» Юлия Гусева, практикующий психолог, кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии социального взаимодействия РГПУ им. А.И. Герцена.

По оценке эксперта, средняя стоимость 50-минутной консультации сейчас составляет в Петербурге от 3000 до 5000 рублей. Что касается среднего времени работы, существует определенный норматив.



«Есть в нашей работе предел, больше которого просто физически невозможно работать. Ставка психолога — это 20 часов в неделю. Но даже 20 часов — это большая работа, это максимум. Больше — это уже движение в сторону некачественных услуг, потому что невозможно эффективно работать в условиях большой нагрузки», — отмечает Гусева.

Другие собеседники «Фонтанки» в профессиональном сообществе подтверждают: в 9 из 10 случаев это люди самозанятые, то есть доход не превышает 200 тыс. рублей в месяц и 2,4 млн рублей в год. Понимание о приблизительном количестве таких людей в Петербурге дает сайт Профи.ру: по запросу «психолог» он выдает 1208 анкет, по запросу «психотерапевт» — 1077 результатов. Но скорее всего, какая-то доля объявлений пересекается, и «психолог» и «психотерапевт» может быть одним и тем же человеком. Так или иначе, объем петербургского рынка психологической помощи в ее первичной форме можно условно оценить примерно в 3 млрд рублей в год.

Это, конечно, без учета специалистов, которые не нуждаются в поиске клиентов через Интернет, а на полную катушку загружены сарафанным радио. Все же человеческий ресурс не бесконечен, и часов в сутках всего 24, даже при всем желании заработать больше денег не получится. Поэтому логично, что при полной загрузке психолог не станет сам искать новых клиентов, регистрироваться на сайтах с объявлениями или в специализированных сервисах.



Агрегаторы выросли в разы

Коммерческие сервисы удаленной психологической помощи сделали за два года большой рывок. Причем крупнейшие из сегодняшних игроков этого сегмента рынка появились еще до пандемии — в 2017–2018 годах. Это «Ясно», YouTalk, Alter, Zigmund.Online, Meta и другие.

Судить об их финансовых результатах трудно, поскольку большинство зарегистрировались как компании относительно недавно. Например, ООО «Ясно.Лайв» — в августе 2021 года. ООО «Юток» было создано в январе 2020-го. По данным СПАРК, годовая выручка компании составила 14 млн рублей, чистая прибыль — 3,7 млн.

Исключение, пожалуй, созданное в Петербурге в 2017 году ООО «Альтер». Его совладельцы и основатели — московский психолог Ольга Китаина и петербургский программист Андрей Бреслав. Выручка компании в 2020 году составила 32 млн рублей, чистая прибыль — миллион. Стоит обратить внимание — это выручка и прибыль не за сами консультации психологов, это комиссия от их заработков.

Гораздо сподручнее измерять рост сервисов в натуральных числах — количестве специалистов, клиентов и консультаций. Как сообщил «Фонтанке» Данила Антоновский, сооснователь сервиса видеоконсультаций с психотерапевтом «Ясно», он насчитывал в начале 2020 года 50 терапевтов, сейчас их более 2000 по всей стране, то есть в 40 раз больше. По клиентам динамика «примерно такая же», сейчас на сервисе зарегистрировано более 80 тысяч человек. Психотерапевты провели для них более полумиллиона сессий.

Учитывая, что у «Ясно» цена 50-минутной консультации составляет 2850 рублей, а с каждой сессии сервис удерживает комиссию 25% (если терапевт только начал работать — 35%, потом она снижается), по грубым подсчетам, выручка компании составляет не менее 356 млн рублей.

CEO и соосновательница Alter Ольга Китаина отмечает, что в январе 2021 года по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года количество новых клиентов сервиса выросло в 2,4 раза. За 2021 год их число удвоилось. Что касается количества психологов, в 2020 году в базе Alter их было 406, на конец 2021 года — 722, на сегодняшний день — 800.

Как писали СМИ в конце прошлого года, сервису Zigmund.Online удалось привлечь 1,7 млн долларов инвестиций. По собственным данным платформы, на ней провели больше 150 тыс. сессий психотерапии для более чем 25 тыс. клиентов. В 2020 году оборот компании составил 60 млн рублей, в 2021-м — более 270 млн рублей.

В Zigmund.Online «Фонтанке» сообщили, что за 2020 год количество клиентов сервиса выросло в 9,5 раза, за 2021 год — в 5 раз (по данным на начало 2022 года). Количество специалистов за те же периоды увеличилось соответственно в 3,5 и 3 раза. Количество сессий — в 19,5 и 4,5 раза соответственно. Всего за 2021 год через платформу провели 120 тыс. сессий. Комиссия варьируется в диапазоне от 20% до 40%. Если брать средний процент и фиксированные 2500 рублей за консультацию, выручка от личной терапии составляет не менее 90 млн рублей.

Интересно также, что доля петербуржцев среди клиентов опрошенных «Фонтанкой» сервисов плавает. У «Ясно» это 5–10%, у Zigmund.Online — 14%, у Alter — 20%.

Насколько это перспективно?

Все же насколько это история про большой бизнес, пока не понятно. По данным опроса ВЦИОМ, в случае неприятностей в семье или на работе к специалисту обращаются 3 % россиян. Среди тех, кто заявил о росте доверия к психологам, оказалось больше женщин и молодежи в возрасте от 18 до 24 лет. Но у создателей сервисов есть далеко идущие планы.

«Начнем потихонечку реализовывать нашу глобальную цель. Она заключается в том, что «Ясно» будет превращаться из компании, которая занимается только психотерапией, в компанию, работающую на более широком поле mental health. Мы пока не можем говорить, в чем именно это расширение будет заключаться — скажем лишь, что появятся продукты, которые помогут людям добавить в свою жизнь больше гармонии и, пардон за каламбур, ясности», — сообщил «Фонтанке» Данила Антоновский.

«Рынок ментального здоровья в РФ сейчас растет и в ближайшее время, по нашим оценкам, продолжит расти высокими темпами, — считает Ольга Китаина. — Столь бурный всплеск интереса к психотерапии и, соответственно, рост предложения на рынке, на мой взгляд, обусловлен, прежде всего, тем, что о психотерапии стали больше говорить. Если раньше эта тема была сильно стигматизирована, то сейчас многие открыто рассказывают о том, что ходят к психологу, и что терапия, действительно, помогает. Забота о себе, осознанность и желание развиваться становятся нормой — особенно для молодых людей. Пандемия также способствовала тому, чтобы многие задумались о своем психологическом состоянии и о необходимости проработать те или иные вопросы со специалистом. Так что спрос на терапию велик, и пространство для роста все еще огромное. Я ожидаю, что этот рынок может вырасти еще в десять раз и даже больше».

Российскому рынку психологической помощи есть куда расти с точки зрения профессиональных стандартов, добавляет она. Здесь отрасль еще далека от мирового уровня. Сервисы наряду с ассоциациями и институтами стали еще одним центром формирования сообщества профессионалов. Компании планируют инвестировать деньги в развитие своих терапевтов. Например, «Ясно» собирается в 2022 году проводить больше внешних и внутренних лекций и семинаров, привлекать к этой работе западных звезд психотерапии.

«Мы планируем углубляться в профессиональное развитие психологов платформы и предоставлять инструменты для обучения, работы со сложными случаями на интервизиях и с кураторами, — говорят в Zigmund.Online. — А также мы активно развиваем направление сотрудничества с корпоративными клиентами с намерением предоставить их сотрудникам лучший и самый удобный сервис для психологического консультирования».

Как отличить психолога-шарлатана

Сервисы психологической помощи строго отбирают специалистов для работы с клиентами. Прежде всего обращают внимание на профильное психологическое образование, включая образование в рамках конкретного направления, на успешные кейсы в заявленной специализации, опыт непрерывной работы — от трех лет. Также терапевту необходимо пройти не менее года личной терапии и от 50 часов супервизий. Где-то просят оставить контактный номер своего терапевта или супервизора, чтобы работодатель мог убедиться в компетентности специалиста. Успешно проходят собеседование всего 10–17 % соискателей.

Такой строгий отбор трудно пройти, вкладывая в себя по минимуму, но все же, к кому идти со своими проблемами — это личное дело клиента. Если повезет, можно наткнуться на толкового студента с хорошими рекомендациями, который только начинает практику или готовит какую-то исследовательскую работу, ценник у него может быть на уровне 1000 рублей.

Однако явные признаки непрофессионала или шарлатана обычно видны невооруженным взглядом:

Если «психолог» начинает разговаривать про эзотерику, достает из-под полы карты таро или спрашивает вас, кто вы по знаку зодиака — как минимум, надо насторожиться.

Второй звоночек, если «специалист» обещает решить все ваши проблемы за два сеанса/неделю/месяц. Ни один психолог не даст вам четкий прогноз излечения, потому что, в первую очередь, это зависит от вас.

Считается неэтичным, если психолог выставляет в соцсети фотографии своей роскошной жизни. Таким образом он продает клиенту свой успешный образ, желание быть как он. Профессионал будет вести себя в соцсетях более сдержанно и «продавать» не картинку, а, например, свои знания.

Психолог не должен сомневаться в ваших словах, давать советы, навязывать свое мнение, слишком много говорить о себе. Чем меньше вы знаете о нем вне ваших сеансов, тем лучше. Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру»

