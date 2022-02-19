В Ленобласти скорую остановили сугробы. Медикам пришлось идти к пациенту пешком

Машина скорой помощи не смогла проехать к пациенту из-за сугробов в Выборгском районе Ленобласти. Медикам пришлось идти до квартиры пешком, а потом вместе с очевидцами вызволять автомобиль, пишет 18 февраля 47news.



Как рассказала жительница поселка Каменка Юлия, ее 56-летнему отцу вызвали скорую из-за жалоб на сердце. Недалеко от его дома на улице Воинов Танкистов машина застряла в снегу.



«Машина не смогла доехать, застряла за несколько домов до нашего. Там высота сугробов огромная. Врачам пришлось пешком идти до подъезда два дома», — рассказала Юлия.