В Ленобласти скорую остановили сугробы. Медикам пришлось идти к пациенту пешком

Машина скорой помощи не смогла проехать к пациенту из-за сугробов в Выборгском районе Ленобласти. Медикам пришлось идти до квартиры пешком, а потом вместе с очевидцами вызволять автомобиль, пишет 18 февраля 47news.
Как рассказала жительница поселка Каменка Юлия, ее 56-летнему отцу вызвали скорую из-за жалоб на сердце. Недалеко от его дома на улице Воинов Танкистов машина застряла в снегу.
«Машина не смогла доехать, застряла за несколько домов до нашего. Там высота сугробов огромная. Врачам пришлось пешком идти до подъезда два дома», — рассказала Юлия.
читатель 47news
Медики оказали мужчине помощь, а затем с помощью неравнодушных граждан вытащили из сугробов машину. По словам Юлии, чрез несколько часов на улицу приехал для расчистки трактор.
В Центральном жилищно-коммунальном управлении 47news рассказали, что не отвечают за уборку дорог. Глава администрации Полянского поселения Алексей Костюченко на звонок не ответил, а глава администрации Выборгского района Валерий Савинов пообещал разузнать о произошедшем у коллег.
В январе похожая история приключилась в Тихвинском районе Ленобласти. Случалось такое и в Петербурге: в январе машина скорой помощи застряла в сугробах на Псковской улице, а в феврале — в переулке Каховского.