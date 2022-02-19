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В Ленобласти скорую остановили сугробы. Медикам пришлось идти к пациенту пешком

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Машина скорой помощи не смогла проехать к пациенту из-за сугробов в Выборгском районе Ленобласти. Медикам пришлось идти до квартиры пешком, а потом вместе с очевидцами вызволять автомобиль, пишет 18 февраля 47news.

Как рассказала жительница поселка Каменка Юлия, ее 56-летнему отцу вызвали скорую из-за жалоб на сердце. Недалеко от его дома на улице Воинов Танкистов машина застряла в снегу.

«Машина не смогла доехать, застряла за несколько домов до нашего. Там высота сугробов огромная. Врачам пришлось пешком идти до подъезда два дома», — рассказала Юлия.

читатель 47news

Медики оказали мужчине помощь, а затем с помощью неравнодушных граждан вытащили из сугробов машину. По словам Юлии, чрез несколько часов на улицу приехал для расчистки трактор.

Фото: читательница 47news
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В Центральном жилищно-коммунальном управлении 47news рассказали, что не отвечают за уборку дорог. Глава администрации Полянского поселения Алексей Костюченко на звонок не ответил, а глава администрации Выборгского района Валерий Савинов пообещал разузнать о произошедшем у коллег.

В январе похожая история приключилась в Тихвинском районе Ленобласти. Случалось такое и в Петербурге: в январе машина скорой помощи застряла в сугробах на Псковской улице, а в феврале — в переулке Каховского.

Фото: читательница 47news

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Комментарии (2)

xepnuminu
это фотошоп!
Ostrovok
Но 20 миллионов из Резервного фонда города на эвакуацию самолетом Полины Стрелец, неудачно прокатившейся на гидроцикле на Бали, нашли легко!
Граждане, в случае застревания «скорой помощи» в снегу/грязи/ямах срочно звоним Голиковой и депутатам Заксобрания. Требуем как минимум вертолёт и с комфортом летим в больницу. Теперь такое возможно для всех россиян!
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