В переулке Каховского из сугроба пришлось вызволять скорую

Видео: «Живем на Васильевском»
У дома 8 по переулку Каховского в снегу застрял автомобиль скорой помощи. Машина не могла выехать минут 15, пока проезжавшие мимо водители не помогли ее вытолкать, пишет в группе «Живем на Васильевском» очевидица Виктория. По ее словам, за всю зиму эту дорогу лишь единожды чистил трактор.
Видео: «Живем на Васильевском»
Аналогичный случай произошел днем 9 января на Псковской улице в Адмиралтейском районе города. И в целом с начала снегопадов с Петербурге горожанам не раз приходилось прибегать к «ручной тяге», выталкивая застрявшие в снегу машины, автобусы и маршрутки. А с приходом потепления на нечищеных дорогах образовались проталины и опасные колеи, выскочить из которых дело непростое. Накануне на Гатчинском шоссе автомобиль при попытке вернуться через колею в свою полосу после обгона выкинуло в лоб фуре.