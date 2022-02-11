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В переулке Каховского из сугроба пришлось вызволять скорую

Жителям Петербурга вновь пришлось кооперироваться, чтобы вызволить машину из снежного плена на городской улице. На этот раз в ловушке оказался не общественный транспорт, а медицинский.

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Видео: «Живем на Васильевском»

У дома 8 по переулку Каховского в снегу застрял автомобиль скорой помощи. Машина не могла выехать минут 15, пока проезжавшие мимо водители не помогли ее вытолкать, пишет в группе «Живем на Васильевском» очевидица Виктория. По ее словам, за всю зиму эту дорогу лишь единожды чистил трактор.

Видео: «Живем на Васильевском»

Аналогичный случай произошел днем 9 января на Псковской улице в Адмиралтейском районе города. И в целом с начала снегопадов с Петербурге горожанам не раз приходилось прибегать к «ручной тяге», выталкивая застрявшие в снегу машины, автобусы и маршрутки. А с приходом потепления на нечищеных дорогах образовались проталины и опасные колеи, выскочить из которых дело непростое. Накануне на Гатчинском шоссе автомобиль при попытке вернуться через колею в свою полосу после обгона выкинуло в лоб фуре.

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Комментарии (1)

orlovandrei1986
додумались перевозить пациентов на старых маршрутках...

пациенты - не дрова, нужен новый автопарк скорых!
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