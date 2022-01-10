«Вытолкали раза с седьмого». Скорая помощь застряла в петербургских сугробах

В Адмиралтейском районе Петербурга машина скорой помощи застряла в сугробах. Видео происшествия 10 января опубликовала в Instagram очевидица.
«Скорая приехала, застряла. Чтобы тебя довезли до больницы, надо помочь, чтобы она выехала, потому что никто ничего не убирает. Вот так вот классно у нас. Спасибо Беглову!» — возмутилась горожанка.
«Фонтанке» женщина рассказала, что история произошла накануне у дома 8 по Псковской улице, около 16:40, и вытолкать машину удалось раза с седьмого. В пресс-службе скорой помощи нашему изданию ответили, что прокомментировать информацию смогут только завтра.