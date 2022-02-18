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В центре Донецка взорван военный УАЗ

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Мощным взрывом, прогремевшим в центре Донецка, оказался военный УАЗ. По некоторым данным, это машина начальника Народной милиции ДНР.

Фото уничтоженного автомобиля опубликовано в паблике «Типичный Донецк» 18 февраля. Капот машины остался цел, номера прекрасно видны на фото. От задней части почти ничего не осталось.

Также в телеграм-каналах сообщается, что УАЗ был закреплен за начальником Народной милиции ДНР Денисом Синенковым. Он не пострадал, других жертв тоже нет.

Власти самопровозглашенных ДНР и ЛНР 18 февраля объявили эвакуацию мирного населения. Якобы Киев начинает наступательную операцию. Путин распорядился обеспечить беженцев в Ростовской области всем необходимым и выдать им по 10 тысяч рублей. Жители ДНР и ЛНР рассказали «Фонтанке» об обстановке в республиках. Многим кажется, что их обманывают.

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Комментарии (17)

Barmaley_5e4d0211d3423
"Мощным взрывом, прогремевшим в центре Донецка, оказался военный УАЗ."

Простите, не понял ...
PetAboveGrimes
А в центре Санкт-Петербурга "Врачи рассказали о состоянии пострадавшей при обрушении стены на «Красном треугольнике» женщины"
VKuser1115940
Какое совпадение. И никто не пострадал. Списали древнюю рухлядь. Теперь жириновцы им новый "Тигр" пришлют.
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