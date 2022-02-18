В центре Донецка взорван военный УАЗ

Фото уничтоженного автомобиля опубликовано в паблике «Типичный Донецк» 18 февраля. Капот машины остался цел, номера прекрасно видны на фото. От задней части почти ничего не осталось.

Также в телеграм-каналах сообщается, что УАЗ был закреплен за начальником Народной милиции ДНР Денисом Синенковым. Он не пострадал, других жертв тоже нет.

Власти самопровозглашенных ДНР и ЛНР 18 февраля объявили эвакуацию мирного населения. Якобы Киев начинает наступательную операцию. Путин распорядился обеспечить беженцев в Ростовской области всем необходимым и выдать им по 10 тысяч рублей. Жители ДНР и ЛНР рассказали «Фонтанке» об обстановке в республиках. Многим кажется, что их обманывают.

