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Не осилившие горку фуры собрали 6-километровый «хвост» на Пулковском шоссе

Выезд из Петербурга вечером 18 февраля на юге города встал в многокилометровой пробке. Причина уже традиционная для этой зимы — буксующие фуры.

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По данным «Яндекс.Пробок», на Пулковском шоссе собрался шестикилометровый затор в сторону области. Пробка начинается почти от Дунайского проспекта и тянется до Пулковской обсерватории. По словам участника группы «АВТО Гатчина» Виталия, там фуры не могут забраться в горку, из-за чего шоссе и «стоит мертво».

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Видео: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

Отметим, что буксующие фуры — регулярная причина многокилометровых пробок этой зимой. С них, например, начался двухдневный затор на Московском шоссе после первого крупного снегопада в конце ноября. Сегодня в Бокситогорском районе Ленобласти во время перекрытия федеральной трассы из-за ЧП с поездом в огромной пробке встал объездной путь — там большегрузы не могли проехать по разбитой дороге и тормозили всех.

Между тем пробки на улицах Петербурга к 17 часам 18 февраля доросли до 7 баллов. Это на 1 балл больше, чем обычно было вечером пятницы в текущем году. Аналитики ожидают, что к шести часам вечера загруженность дорог достигнет 8 баллов.

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Фото: «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург»

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Комментарии (4)

Zloi_prohozhiy
опять из-за г#вна за рулём фур страдают нормальные люди
Sulahit
Наплевательское отношение дорожников и властей ни капельки не оправдываю. Но и перегруженные фуры на лысой резине тоже задолбали.
karbofos
Фонтанка,

звершайте логический ряд в своих новостях:

фуры не могут подняться, потому что дорога не очищена от выпавшего снега и не обработана реагентами.
О приближающемся похолодании было известно два дня назад.
Дорожники не отреагировали никак.

К кому должны быть вопросы - к фурам или дорожным службам?
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