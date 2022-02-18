Не осилившие горку фуры собрали 6-километровый «хвост» на Пулковском шоссе

По данным «Яндекс.Пробок», на Пулковском шоссе собрался шестикилометровый затор в сторону области. Пробка начинается почти от Дунайского проспекта и тянется до Пулковской обсерватории. По словам участника группы «АВТО Гатчина» Виталия, там фуры не могут забраться в горку, из-за чего шоссе и «стоит мертво».
Видео: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Отметим, что буксующие фуры — регулярная причина многокилометровых пробок этой зимой. С них, например, начался двухдневный затор на Московском шоссе после первого крупного снегопада в конце ноября. Сегодня в Бокситогорском районе Ленобласти во время перекрытия федеральной трассы из-за ЧП с поездом в огромной пробке встал объездной путь — там большегрузы не могли проехать по разбитой дороге и тормозили всех.
Между тем пробки на улицах Петербурга к 17 часам 18 февраля доросли до 7 баллов. Это на 1 балл больше, чем обычно было вечером пятницы в текущем году. Аналитики ожидают, что к шести часам вечера загруженность дорог достигнет 8 баллов.