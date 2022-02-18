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Сошедший с рельсов грузовой вагон перекрыл федеральную трассу в Ленобласти

ЧП на железнодорожном переезде перекрыло движение по трассе А-114 «Вологда — Новая Ладога» в Бокситогорском районе Ленобласти. Сотрудники ГИБДД перенаправляют транспорт в объезд, а там водителей ждет дорожный ад.

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Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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С 10:20 18 февраля на 410-м километре федеральной автодороги А-114 «Вологда — Новая Ладога», в районе деревни Батьково, полностью перекрыто движение автомобильного транспорта из-за аварийной остановки поезда на железнодорожном переезде, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Причиной стал сход с рельсов вагона грузового поезда, уточняет пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Пострадавших в результате ЧП нет.

Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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Объезд перекрытого участка возможен по региональной дороге 41К-036 Галично — Харчевни — через деревню Большой Двор. Движение на месте организуют сотрудники дорожной полиции. Однако дорога там в отвратительном состоянии, из-за чего фуры буксуют и тормозят весь поток, пишут очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».

По данным «Яндекс.Пробок», движение по объезду затруднено на протяжении 10 километров. Особенно плотная пробка — порядка 1,5 километров в обе стороны — скопилась у железнодорожного переезда в Большом Дворе.

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Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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