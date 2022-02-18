Движение по трассе «Вологда — Новая Ладога» открыли, но водители уже застряли на объезде

На федеральной трассе А-114 в Бокситогорском районе Ленобласти возобновили движение после происшествия на железной дороге. А вот тем, кто поехал объездным путем, приходится торчать в пробке.
В 12:35 18 февраля на 410-м километре автодороги А-114 «Вологда — Новая Ладога» у деревни Батьково возобновили движение транспорта, перекрытое из-за сошедшего с рельсов грузового вагона, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Сейчас проезд по трассе осуществляется в штатном режиме по одной полосе в каждом направлении.
Дорога была перекрыта около половины одиннадцатого часа утра. На железнодорожном переезде, пересекающем трассу, встал грузовой поезд из-за того, что один вагон сошел с рельсов. В пресс-службе РЖД 47news сообщили, что этот переезд не находится на балансе компании.
Транспорт с А-114 был перенаправлен в объезд через Большой Двор, однако из-за плохого состояния дороги фуры начали буксовать, и образовалась большая пробка. По данным «Яндекс.Пробок», проезд там все еще сильно затруднен на протяжении порядка 10 километров. Особенно плотный затор наблюдается в районе железнодорожного переезда у станции Большой Двор: в сторону Тихвина он тянется на два километра, в сторону Пикалево — на три.