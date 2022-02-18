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Дело об изнасиловании на «вписке» со свиньей-стриптизершей опять вернули в СК из прокуратуры. Бастрыкин в ярости

Председатель СК затребовал от подчиненных из управления в Петербурге доклада после того, как городская прокуратура в очередной раз вернула на доследование уголовное дело об изнасиловании 16-летней Евы на «вписке» в квартире на Крестовском острове.

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Как сообщает пресс-служба Следственного комитета 18 февраля, глава ведомства Александр Бастрыкин хочет оперативно получить от подчиненных объяснения, почему обвинительное заключение по делу не утверждено, хотя «следствием была собрана достаточная доказательственная база» в отношении трех молодых петербуржцев, которых обвиняют в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера. Причем это возвращение не первое. Прокуратура, ознакомившись с делом, требует проведения дополнительных следственных действий.

«Председатель Следственного комитета затребовал информацию от подчиненных о причинах возвращения прокурором данного уголовного дела и принятых к обжалованию мерах», — сообщает пресс-служба СК.

Заявление об изнасиловании дочери в квартире дома на Морском проспекте тремя знакомыми написала мать девушки в феврале 2021 года. Один из обвиненных ею парней рассказывал «Фонтанке», что девушка пригласила его и двух других молодых людей в гости, заказала свинью-стриптизершу, а секс был по обоюдному согласию.

Тем не менее было возбуждено уголовное дело, следствие вышло в суд с ходатайством об аресте подозреваемого в изнасиловании, и суд его удовлетворил.

Одного участника вечеринки ограничили запретом определенных действий с первого раза. А второго возили в суд аж два раза.

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Комментарии (30)

Abu-Denis
Интересно, теперь вообще не требуется доказательств? У следствия и суда "нет оснований не доверять показаниям потерпевшей"?

Если секс был с использованием РТИ № 2, то может ли экспертиза что-то надежно утверждать ? Генетическая сверка ничего не даст, ДНК предполагаемого насильника не попало в щель, и бесспорно можно выявить лишь то, потерпевшая в указанный период была в физическом контакте с неопределенным лицом мужского пола. А может, и с искусственным фаллосом. И если обвиняемый скажет, что контакт с девой у него не зашел дальше поцелуя ручки - какими бесспорными уликами можно опровергнуть его показания?
263836471
Пока не меркнет свет, пока горит свеча... Что ещё можно тут "доследовать" и сколько? "Вписка" уже забыла - что и как было...
daisychain
"Посткоитальный отзыв согласия на коитус" это называется.
Будет ровно до тех пор, пока у мужчин не изменится психология и они не избавятся от вбитого в детстве табу, что "девочке мстить нельзя, патаму-шта-ты-мущщина-и-должен-быть-выше-этава".
Вот когда такие оговоренные начнут выходить из тюрем после длительных сроков, и терять им будет уже нечего (кроме ТБ, гепатита, справки об освобождении и желания посмотреть бабоньке в глаза со значением) - тогда это и закончится.
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