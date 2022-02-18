Дело об изнасиловании на «вписке» со свиньей-стриптизершей опять вернули в СК из прокуратуры. Бастрыкин в ярости

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета 18 февраля, глава ведомства Александр Бастрыкин хочет оперативно получить от подчиненных объяснения, почему обвинительное заключение по делу не утверждено, хотя «следствием была собрана достаточная доказательственная база» в отношении трех молодых петербуржцев, которых обвиняют в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера. Причем это возвращение не первое. Прокуратура, ознакомившись с делом, требует проведения дополнительных следственных действий.

«Председатель Следственного комитета затребовал информацию от подчиненных о причинах возвращения прокурором данного уголовного дела и принятых к обжалованию мерах», — сообщает пресс-служба СК.



Заявление об изнасиловании дочери в квартире дома на Морском проспекте тремя знакомыми написала мать девушки в феврале 2021 года. Один из обвиненных ею парней рассказывал «Фонтанке», что девушка пригласила его и двух других молодых людей в гости, заказала свинью-стриптизершу, а секс был по обоюдному согласию.



Тем не менее было возбуждено уголовное дело, следствие вышло в суд с ходатайством об аресте подозреваемого в изнасиловании, и суд его удовлетворил.



Одного участника вечеринки ограничили запретом определенных действий с первого раза. А второго возили в суд аж два раза.

