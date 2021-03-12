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В Петербурге избирают меру пресечения участникам вписки с юной Евой. Первого юношу суд отказался помещать в СИЗО

Приморский районный суд отказал следствию и не стал избирать меру пресечения в виде заключения под стражу для 17-летнего Матвея. Юноша обвиняется в изнасиловании несовершеннолетней Евы во время вписки в квартире её родителей на Крестовском острове.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга 12 марта, для Матвея в качестве меры избран запрет определённых действий на два месяца.

12 марта «Фонтанке» стало известно, что по заявлению матери юной горожанки было возбуждено уголовное дело об изнасиловании несовершеннолетней. Максимальная санкция, предусмотренная этой статьёй, 15 лет лишения свободы.

В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий были задержаны 19-летний Сергей, студент 2-го курса одного из вузов, а также 17-летний Матвей и 18-летний Артур — ученики 11-го класса двух школ Петербурга.

По информации нашего издания, они дали признательные показания. По местам их проживания были проведены обыски, в рамках которых на экспертизу отправились изъятые цифровые носители и техника.

Как ранее писала «Фонтанка», с заявлением в полицию обратилась мать 16-летней девушки по имени Ева. В нём было указано, что трое неизвестных парней изнасиловали её дочь в ночь на 22 февраля. Позже врачи одной из городских больниц диагностировали у школьницы характерные травмы.

Молодых людей задержали и доставили в отдел полиции для разбирательства. Самый старший из них, 19-летний студент Сергей, предоставил изданию свою версию описанных выше событий. По его словам, Ева сама организовала вписку 18+, якобы пригласив его и попросив привести с собой ещё несколько парней. Сергей также заявил, что гостей квартиры на Морской набережной угощали алкоголем, а за развлекательную часть отвечала специально приглашённая стриптизёрша в костюме свиньи. Он также не отрицал, что имел близость с Евой той ночью, но уверял, что всё было по обоюдному согласию.

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Комментарии (5)

Nafanka
А зачем неполноценной,тьфу ты незрелой, тьфу, несовершеннолетней дома алкоголь, который продают с 21 года, 3 молодца старше её и ещё стриптезрша?! Маманя пускай отвалит, а то ей можно пришить и бордель дома и это... невыполнение функционала по воспитанию недовоспитанной, с соответствующими действиями опеки и изъятием ребёнка из семьи и помещением в приёмную семью... желательно... переселенцев со Средней Азии для целомудренного воспитания... Хахахахахах... ибо, маманя... не справляется... или не хочет справляться, т.к. очень сильно занята своей личной жизнью... )))
Виталий Кувшинов
Я вот, помню, Шекса читал - так там, мать Джульетту родила то ли в 13, то ли в 14 лет... Так что, к чему обсуждать игры этих переростков?
AlBerkut
Признались в чём именно? В том, что чпокнули, или в том что чпокнули вопреки воле/тело не выразившее своей воли?
Ну а мера пресечения обнадёживает, не закрыли уже хорошо....
А вот закрытый шансов на оправдание имеет примерно 0.001%....
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