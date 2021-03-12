В Петербурге избирают меру пресечения участникам вписки с юной Евой. Первого юношу суд отказался помещать в СИЗО

Приморский районный суд отказал следствию и не стал избирать меру пресечения в виде заключения под стражу для 17-летнего Матвея. Юноша обвиняется в изнасиловании несовершеннолетней Евы во время вписки в квартире её родителей на Крестовском острове.
Как сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга 12 марта, для Матвея в качестве меры избран запрет определённых действий на два месяца.
12 марта «Фонтанке» стало известно, что по заявлению матери юной горожанки было возбуждено уголовное дело об изнасиловании несовершеннолетней. Максимальная санкция, предусмотренная этой статьёй, 15 лет лишения свободы.
В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий были задержаны 19-летний Сергей, студент 2-го курса одного из вузов, а также 17-летний Матвей и 18-летний Артур — ученики 11-го класса двух школ Петербурга.
По информации нашего издания, они дали признательные показания. По местам их проживания были проведены обыски, в рамках которых на экспертизу отправились изъятые цифровые носители и техника.
Как ранее писала «Фонтанка», с заявлением в полицию обратилась мать 16-летней девушки по имени Ева. В нём было указано, что трое неизвестных парней изнасиловали её дочь в ночь на 22 февраля. Позже врачи одной из городских больниц диагностировали у школьницы характерные травмы.
Молодых людей задержали и доставили в отдел полиции для разбирательства. Самый старший из них, 19-летний студент Сергей, предоставил изданию свою версию описанных выше событий. По его словам, Ева сама организовала вписку 18+, якобы пригласив его и попросив привести с собой ещё несколько парней. Сергей также заявил, что гостей квартиры на Морской набережной угощали алкоголем, а за развлекательную часть отвечала специально приглашённая стриптизёрша в костюме свиньи. Он также не отрицал, что имел близость с Евой той ночью, но уверял, что всё было по обоюдному согласию.