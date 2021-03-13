Второй участник скандальной вписки на Крестовском помещён под стражу по делу об изнасиловании

Приморский районный суд заключил под стражу 19-летнего студента петербургского вуза Сергея. Он стал вторым, кому избрали меру пресечения по делу об изнасиловании юной Евы на вписке на Крестовском острове.



О решении в ночь на 13 марта сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга. В СИЗО Сергей пробудет как минимум до 10 мая.

Ранее суд отказался отправлять в изолятор его 17-летнего товарища по несчастью. В качестве меры пресечения ему избрали запрет определённых действий.

12 марта «Фонтанке» стало известно, что по заявлению матери юной горожанки было возбуждено уголовное дело об изнасиловании несовершеннолетней. Максимальная санкция, предусмотренная этой статьёй, 15 лет лишения свободы.