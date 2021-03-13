Второй участник скандальной вписки на Крестовском помещён под стражу по делу об изнасиловании

Приморский районный суд заключил под стражу 19-летнего студента петербургского вуза Сергея. Он стал вторым, кому избрали меру пресечения по делу об изнасиловании юной Евы на вписке на Крестовском острове.
О решении в ночь на 13 марта сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга. В СИЗО Сергей пробудет как минимум до 10 мая.
Ранее суд отказался отправлять в изолятор его 17-летнего товарища по несчастью. В качестве меры пресечения ему избрали запрет определённых действий.
12 марта «Фонтанке» стало известно, что по заявлению матери юной горожанки было возбуждено уголовное дело об изнасиловании несовершеннолетней. Максимальная санкция, предусмотренная этой статьёй, 15 лет лишения свободы.
В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий были задержаны 19-летний Сергей, студент 2-го курса одного из вузов, а также 17-летний Матвей и 18-летний Артур — ученики 11-го класса двух школ Петербурга.
По информации нашего издания, они дали признательные показания. По местам их проживания были проведены обыски, в рамках которых на экспертизу отправились изъятые цифровые носители и техника.
Как ранее писала «Фонтанка», с заявлением в полицию обратилась мать 16-летней девушки по имени Ева. В нём было указано, что трое неизвестных парней изнасиловали её дочь в ночь на 22 февраля. Позже врачи одной из городских больниц диагностировали у школьницы характерные травмы.
Молодых людей задержали и доставили в отдел полиции для разбирательства. Самый старший из них, 19-летний студент Сергей, предоставил изданию свою версию описанных выше событий. По его словам, Ева сама организовала вписку 18+, якобы пригласив его и попросив привести с собой ещё несколько парней. Сергей также заявил, что гостей квартиры на Морской набережной угощали алкоголем, а за развлекательную часть отвечала специально приглашённая стриптизёрша в костюме свиньи. Он также не отрицал, что имел близость с Евой той ночью, но уверял, что всё было по обоюдному согласию.