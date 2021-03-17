Третьего участника «вписки» с участием стриптизёрши-свиньи в Петербурге задержали во второй раз, после того, как его отпустил суд

Как стало известно «Фонтанке» 17 марта, после того, как 13 марта Приморский районный суд не стал ограничивать свободу 16-летнего парня, школьник был задержан во второй раз — 15 марта. В первый раз вместе с ещё одним 17-летним школьником и 19-летним студентом он был задержан 11 марта по делу об изнасиловании 16-летней Евы.

Одиннадцатиклассник, которого суд отпустил без меры пресечения после задержания участников вечеринки с участием стриптизёрши в костюме свиньи, опять в изоляторе временного содержания.

Молодые люди были задержаны через три недели после самого события и заявления матери девочки. До этого их просто доставляли в отдел, где они рассказали, что девушка их пригласила в гости. Гостей квартиры на Морской набережной угощали алкоголем и развлекали стриптизершёй в костюме свиньи. Старший гость также сообщал, что вступал в связь с девушкой, но по её согласию.



Однако дело об изнасиловании было возбуждено. 19-летнего студента отправили под арест. 17-летнего школьника ограничили запретом на определённые действия. А 16-летнего, которого в суд привезли как подозреваемого по делу о насильственных действиях сексуального характера, суд отпустил.



Однако 15 марта он был задержан вновь в рамках возбуждённого дела о насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Предположительно, следствие будет ходатайствовать об избрании ему меры пресечения с ограничением свободы вновь.

