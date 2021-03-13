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Суд в Петербурге не стал ограничивать школьника, подозреваемого в изнасиловании после вписки на Крестовском

Следователь по делу об изнасиловании просил Приморский районный суд отправить в СИЗО подозреваемого в надругательстве над 16-летней Евой Артура. Ему отказали.

Как сообщает 13 марта объединенная пресс-служба судов Петербурга, Артур остается на свободе. К нему суд отнесся максимально лояльно. Его несовершеннолетнего приятеля по этому же делу ограничили запретом определенных действий, а Сергей помещен в СИЗО.

Поводом для возбуждения уголовного дела стало обращение в органы мамы 16-летней Евы. Врачи диагностировали у девушки характерные травмы. Один из молодых людей в разговоре с «Фонтанкой» не отрицал, что половой контакт был, но по обоюдному согласию. Якобы вечеринку в квартире на Морском проспекте организовала Ева, а в качестве развлечения пригласила стриптизершу, которая пришла в костюме свиньи.

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Комментарии (14)

chip1
Пусть женятся на ней, все трое)
265040381
Чет больше на фуфло похоже. Если бабе 16 лет, она может спать с кем захочет. Ее показания есть ? Присутствие травм принуждения имеется ? На каком основании вообще возбуждено уголовное дело ?
Noisymouse
Дааа... Подмочила мама репутацию Еве и среди высокоморальных, и среди аморальных друзей-приятелй. Для первых - фу-фу-фу, ну, не бухают приличные девушки в компании трех парней и свиньи. А для вторых - не-не-не, впишешься к такой, потом полжизни варежки на зоне шить.
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