Суд в Петербурге не стал ограничивать школьника, подозреваемого в изнасиловании после вписки на Крестовском

Следователь по делу об изнасиловании просил Приморский районный суд отправить в СИЗО подозреваемого в надругательстве над 16-летней Евой Артура. Ему отказали.



Как сообщает 13 марта объединенная пресс-служба судов Петербурга, Артур остается на свободе. К нему суд отнесся максимально лояльно. Его несовершеннолетнего приятеля по этому же делу ограничили запретом определенных действий, а Сергей помещен в СИЗО.

Поводом для возбуждения уголовного дела стало обращение в органы мамы 16-летней Евы. Врачи диагностировали у девушки характерные травмы. Один из молодых людей в разговоре с «Фонтанкой» не отрицал, что половой контакт был, но по обоюдному согласию. Якобы вечеринку в квартире на Морском проспекте организовала Ева, а в качестве развлечения пригласила стриптизершу, которая пришла в костюме свиньи.