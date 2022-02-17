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В феврале такого ещё не было. Пробки в Петербурге взяли утренний максимум

Неработающий светофор спровоцировал коллапс на перекрёстке Кубинской и Благодатной улиц.

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Утром 17 февраля впервые с начала месяца загруженность дорог Петербурга достигла 6 баллов по шкале «Яндекса». Это обычный показатель для зимы, но с конца января город опустел, и утренний максимум достигал в среднем 4 баллов.

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Аномальную загруженность «Яндекс» зафиксировал на двух магистралях:

  • проспект Стачек — 9 баллов в центр, что на 5 баллов выше обычного. Там же растянулась самая длинная пробка для данного времени суток за всю последнюю неделю, 4,5 км, от проспекта Маршала Жукова до улицы Зенитчиков;
  • Кубинская улица и Митрофаньевское шоссе — 9 баллов в центр, что на 4 балла выше обычного.
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На перекрёстке Кубинской и Благодатной улиц не работает светофор и уже произошло ДТП, пишут очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте».

На КАД самая длинная пробка в обычном месте — на внутреннем кольце, от Мурманского шоссе до вантового моста через Неву.

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Впрочем, это ещё не типичные зимние пробки. К 9 часам на дороги вернулась «пятёрка».

С конца января дороги в Петербурге ушли на «каникулы». Сильно снизился и пассажиропоток в общественном транспорте. В Москве наблюдалась аналогичная тенденция. Это можно объяснить распространением «омикрона», из-за чего многие организации перевели людей на дистант, и значительная часть горожан сидела по домам.

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Комментарии (7)

ivan5_5e4d10fe646f6
шкoлы чтoли oткрыли?
***_555
Если дороги не чистить, то там образуется снег, лёд, вода.
Для Баку - неожиданность.
SWd
Вернитесь пожалуйста обратно на удаленку и на больничный, или обратно в свою Рязань.. Без вас было хорошо
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