В феврале такого ещё не было. Пробки в Петербурге взяли утренний максимум

Утром 17 февраля впервые с начала месяца загруженность дорог Петербурга достигла 6 баллов по шкале «Яндекса». Это обычный показатель для зимы, но с конца января город опустел, и утренний максимум достигал в среднем 4 баллов.
Аномальную загруженность «Яндекс» зафиксировал на двух магистралях:
- проспект Стачек — 9 баллов в центр, что на 5 баллов выше обычного. Там же растянулась самая длинная пробка для данного времени суток за всю последнюю неделю, 4,5 км, от проспекта Маршала Жукова до улицы Зенитчиков;
- Кубинская улица и Митрофаньевское шоссе — 9 баллов в центр, что на 4 балла выше обычного.
На перекрёстке Кубинской и Благодатной улиц не работает светофор и уже произошло ДТП, пишут очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте».
На КАД самая длинная пробка в обычном месте — на внутреннем кольце, от Мурманского шоссе до вантового моста через Неву.
Впрочем, это ещё не типичные зимние пробки. К 9 часам на дороги вернулась «пятёрка».