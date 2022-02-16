Юный фанат боевой классики лишился «семерки» у Ладожского вокзала. Тушить старый «Жигуль» приехали пять человек

Старые «Жигули» тушили сотрудники петербургского МЧС вечером 16 февраля у Ладожского вокзала. У темно-зеленой «семерки» с фамилией и инициалами владельца загорелся моторный отсек.
Примерно за 15 минут пожарным удалось потушить возгорание, заливали мастодонта отечественного автопрома пять сотрудников экстренного ведомства.
По данным «Фонтанки», тюнингованный «Жигуль» принадлежит юноше по имени Сергей, который не так давно окончил школу и отпраздновал 18-летие. Судя по странице «ВКонтакте», четырехколесную классику он меняет как перчатки.