Песков рассказал, что в Кремле делали в ночь перед объявленным британскими СМИ «вторжением» на Украину

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что ночь на фоне британских анонсов о «вторжении» прошла спокойно.

«Ночь прошла в штатном режиме. Как и положено. Спокойно спали. Утром также спокойно и по-деловому приступили к рабочему дню», — цитирует 16 февраля Дмитрия Пескова РИА «Новости».

По его словам, истерия на Западе по поводу якобы планируемого российского «вторжения» показывает, что до кульминации далеко. Представитель Кремля призвал набраться терпения.

Ранее президент США Джо Байден и американские СМИ заявили, что операция может начаться уже 16 февраля. «Врали, врут и будут врать», — парировали в МИД РФ новости про дату начала «военной операции».