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Песков рассказал, что в Кремле делали в ночь перед объявленным британскими СМИ «вторжением» на Украину

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что ночь на фоне британских анонсов о «вторжении» прошла спокойно.

«Ночь прошла в штатном режиме. Как и положено. Спокойно спали. Утром также спокойно и по-деловому приступили к рабочему дню», — цитирует 16 февраля Дмитрия Пескова РИА «Новости».

По его словам, истерия на Западе по поводу якобы планируемого российского «вторжения» показывает, что до кульминации далеко. Представитель Кремля призвал набраться терпения.

Ранее президент США Джо Байден и американские СМИ заявили, что операция может начаться уже 16 февраля. «Врали, врут и будут врать», — парировали в МИД РФ новости про дату начала «военной операции».

Агентство Bloomberg в ночь на субботу, 5 февраля, опубликовало новость с заголовком «Россия вторглась на Украину». Материал был удален через несколько минут, а редакция извинилась, объяснив, что это была заготовка, которую опубликовали по ошибке.

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Комментарии (9)

***_555
Спали? Кто с кем?
Parallax
Ночь в бункере прошла в штатном режиме. )
baddancer
И что же, джентльмены извинились за ложь?
Ничуть не бывало. Они просто исправили заголовок статьи. Теперь вместо "нападёт в час ночи" там написано "нападёт в любое время".
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