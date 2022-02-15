Нехороший балкон. Никто не виноват, что с 12 этажа выпали сначала ребёнок, потом собака

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У него не было титулованных родителей. Он был просто Дик, а за внешнюю схожесть с «немцем» в округе его почтительно называли «метисом овчарки». Его кормили и у него был ошейник. Тело Дика нашли в конце декабря под окнами дома на улице Вавиловых.

Судьба собаки не оставила равнодушными жителей Петербурга. Соседи, которые увидели во дворе неподвижного пса, рассказали о нём волонтерам. Есть в городе сообщество по интересам — они реагируют на сообщения о сбитых автомобилями животных, забирают пострадавших, лечат в ветклинике. История Дика досталась Елизавете. Она приехала к дому №6/2 на Вавиловых через полчаса, как узнала. Но успеть уже не могла — позже выяснилось, что к тому моменту пёс был мёртв не менее 15 часов.



Мини-расследование Елизаветы показало, что Дик жил в этом же доме, в квартире на 12 этаже. Елизавета поднялась к хозяевам, но дверь не открыли, так через закрытую и ответили — мол, с нашей собакой все в порядке, она спит. Пришлось возвращаться с участковым. Тогда семейная пара открылась во всех смыслах — и собака их, просто сама выпала. Дело-то, мол, житейское, — в два часа ночи сиганул с балкона, за птичкой, наверное.



Фото: предоставлено волонтёрами / архив Поделиться Поделиться







Циничное объяснение, по всей видимости, настолько всколыхнуло участкового, что с горяча было возбуждено уголовное дело — через три дня и по статье «Жестокое обращение с животными». Но его сразу же отменила прокуратура. Из-за «явной неполноты проведенной проверки», уточнили «Фонтанке» в ведомственной пресс-службе. В новой проверке полиция искала признаки уже другой статьи — «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Но ночь и отсутствие свидетелей — два фактора, которые сыграли против раскрытия обстоятельств смерти Дика.

«Изучением материалов проверки установлено, что очевидцы данного происшествия отсутствуют. Место происшествия не попадает под камеры наблюдения», — говорится в постановлении 6 отдела полиции по Калининскому району.



По данным ГАС «Правосудие», за все время в Петербурге вынесено всего семь приговоров за жесткое обращение с животными.

15 февраля тело Дика все еще находится в морге городского кладбища животных. Каждый день здесь обходится волонтерам в 500 рублей. Уже набежало 20 тысяч. Волонтеры упертые. Пса не хоронят — надеются, что удастся провести экспертизу и на этом основании возбудить уголовное дело. В помощь себе нашли юриста.

«Чтобы следствие приняло объективное решение по делу, надо сначала установить, как минимум, что случилось с собакой, установить причину её смерти. Уже после этим фактам давать правовую оценку, — прокомментировал адвокат Антон Шальков. — Я раньше сам следователем работал и для меня было удивительно, как они могли возбудить дело, если у них нет даже тела собаки. Я понимал, что проверка не проведена и соответственно постановление будет признано незаконным, что и произошло».

Девочка, которая выжила

Жители дома на Вавиловых хорошо знают семью, где жил Дик. Но предпочитают лишний раз с ними не сталкиваться. Еще год назад они были многодетными. В июле 2020-го с этого же балкона выпала самая младшая из трёх дочек. Трехлетняя девочка получила тяжёлые травмы, но выжила.



После того случая малышку забрали из дома. Увезли и старших сестёр — одной одиннадцать, другой шестнадцать. Разместили в районном Центре помощи семье и детям.

«Отец детей не навещал, своей вины за произошедшие события с младшей дочерью не признает, реабилитационные психологические занятия не посещает, официально не работает, считает виновной в своих бедах супругу, ответственности за ситуацию в семье на себя не берет. Мать детей в учреждении навещала не регулярно, встречи носили кратковременный характер. При посещении детей была замечена с признаками похмелья», — уточнили в администрации Калининского района.

Родителям дали шанс на исправление. Но те курс реабилитации для людей с зависимостями проходить не стали, найти силы на уборку и ремонт квартиры не смогли, официальной работы тоже не нашли. В ноябре 2021 года обоих лишили родительских прав. На звонки и сообщения корреспондента «Фонтанки» не ответили.

Ещё раньше, в декабре 2020-го, развалилось уголовное дело по факту падения девочки. Следствие попыталось квалифицировать это как оставление в опасности. «Уголовное дело отношении обоих было прекращено в связи с отсутствием состава преступления», — отметили в Объединённой пресс-службе судов Петербурга. Мать в своих показаниях заявила, что уложила дочь спать, затем уснула сама, а значит, не могла контролировать передвижение дочери.



В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти уточнили, что уголовные дела по падению девочки и собаки не были утверждены прокуратурой.

«Я понимаю, что в первом случае не доказать вину, — говорит адвокат Шальков. — Родители говорят, что все меры соблюли. Но когда вылетает собака, надо возвращаться к материалу по ребёнку и все эти материалы объединять в одно производство и уже с толком расследовать, искать очевидцев этих событий и заново принимать решения. Потому что тут уже система».

Лена Ваганова, «Фонтанка.ру»

