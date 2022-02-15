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Власти Петербурга объяснили, почему снимают коронавирусные ограничения

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Эпидемическая обстановка в Петербурге улучшается по всем фронтам и повторяет картину, которую видели в Америке и Великобритании, заявил первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Андрей Сарана, отвечая на вопрос, почему в городе начали снимать ограничения.

«Нужно обратиться к языку цифр и станет понятно. Буквально неделю назад у нас в день заболевало больше 20 тысяч, а сегодня у нас 7000. Неделю назад, если мы возьмем вторник, госпитализация была на 27,5% больше, чем сегодня. Если сравнить неделю последнюю и предыдущую, то на 5,5% меньше госпитализаций. Если сравнить число всех пациентов, которые у нас с ковидом, гриппом и пневмонией находятся на лечении на сегодняшний момент, то сегодня 253 тысячи человек, а было практически 298 тысяч. Количество детей — сегодня мы госпитализировали 38, неделю назад 80, а еще неделю назад — 110. Практически по всем параметрам мы видим, то, что видели в Лондоне и в США», - объяснил Сарана 15 февраля в эфире канала «Санкт-Петербург».

Как писала «Фонтанка», со следующей недели в Петербурге будет смягчён целый ряд антиковидных ограничений, а гражданам с антителами будут выдавать QR-коды. Власти задумались и об отмене QR-кодов для общепита.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (2)

Slava_Rossii
Признались бы уже, что просто сели в лужу с этими кукодами, потому и вынуждены их отменять.
VKuser199962806
Смольный поменял политику. Очередную глупость поручают озвучить следующему чиновнику.
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