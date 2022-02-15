Власти Петербурга объяснили, почему снимают коронавирусные ограничения

Эпидемическая обстановка в Петербурге улучшается по всем фронтам и повторяет картину, которую видели в Америке и Великобритании, заявил первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Андрей Сарана, отвечая на вопрос, почему в городе начали снимать ограничения.

«Нужно обратиться к языку цифр и станет понятно. Буквально неделю назад у нас в день заболевало больше 20 тысяч, а сегодня у нас 7000. Неделю назад, если мы возьмем вторник, госпитализация была на 27,5% больше, чем сегодня. Если сравнить неделю последнюю и предыдущую, то на 5,5% меньше госпитализаций. Если сравнить число всех пациентов, которые у нас с ковидом, гриппом и пневмонией находятся на лечении на сегодняшний момент, то сегодня 253 тысячи человек, а было практически 298 тысяч. Количество детей — сегодня мы госпитализировали 38, неделю назад 80, а еще неделю назад — 110. Практически по всем параметрам мы видим, то, что видели в Лондоне и в США», - объяснил Сарана 15 февраля в эфире канала «Санкт-Петербург».