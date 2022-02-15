Не пожизненно. Комику Мирзализаде сократили срок «нежелательности» в РФ до 14 лет

«Во исполнение решения Замоскворецкого районного суда Москвы МВД России сократило срок нежелательности пребывания комика Идрака Мирзализаде с пожизненного до 14 лет. Фактически пребывание (проживание) в Российской Федерации Мирзализаде признается нежелательным до 27 августа 2035 года. Обжалуем это решение», — рассказал 15 февраля ТАСС адвокат комика Сергей Бадамшин.

МВД России сократило срок нежелательности пребывания в стране комика Идрака Мирзализаде. Раньше он был пожизненным, а теперь составляет 14 лет — до 2035 года.

Ранее «Фонтанка» рассказывала, что Мирзализаде продал свой недействительный вид на жительство в РФ на аукционе за 15 тысяч долларов.



В декабре Мосгорсуд признал законным решение о выдворении комика из России.



Административный арест на 10 суток комику Мирзализаде ранее назначили по обвинению в возбуждении ненависти (статья 20.3.1 КоАП) в его выступлении в мартовском выпуске YouTube-шоу «Разгоны». Комик рассказывал, какие приемы он использовал, чтобы убедить риелторов сдать квартиру именно ему. Согласно протоколу, претензии вызвали его слова о том, что «французы — великая нация и могут позволить себе быть националистами», «а это какой-то русский Павел смотрит на меня с претензией». Известные комики России выступили в защиту своего коллеги.

