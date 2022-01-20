Комик Мирзализаде продал аннулированный вид на жительство в РФ за 15 тысяч долларов

Комик Идрак Мирзализаде продал свой недействительный вид на жительство в РФ за 15 тысяч долларов. Аукцион прошел 20 января во время концерта стендапера на Бали, сообщает Russia Today.
На кадрах с мероприятия Мирзализаде объявляет, что передает вид на жительство «пожизненно нежелательного в РФ» себя «мастеру из Бали» — синеволосому мужчине. О том, что Мирзализаде собирается продать документ в виде NFT-токена, он заявил еще в декабре в ролике на YouTube.
В декабре также стало известно, что Мосгорсуд признал законным решение о выдворении комика из России.
Административный арест на 10 суток комику Мирзализаде ранее назначили по обвинению в возбуждении ненависти (статья 20.3.1 КоАП) в его выступлении в мартовском выпуске YouTube-шоу «Разгоны». Комик рассказывал, какие приемы он использовал, чтобы убедить риелторов сдать квартиру именно ему. Согласно протоколу, претензии вызвали его слова о том, что «французы — великая нация, и могут позволить себе быть националистами», «а это какой-то русский Павел смотрит на меня с претензией». Известные комики России выступили в защиту своего коллеги.