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Комик Мирзализаде продал аннулированный вид на жительство в РФ за 15 тысяч долларов

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Комик Идрак Мирзализаде продал свой недействительный вид на жительство в РФ за 15 тысяч долларов. Аукцион прошел 20 января во время концерта стендапера на Бали, сообщает Russia Today.

На кадрах с мероприятия Мирзализаде объявляет, что передает вид на жительство «пожизненно нежелательного в РФ» себя «мастеру из Бали» — синеволосому мужчине. О том, что Мирзализаде собирается продать документ в виде NFT-токена, он заявил еще в декабре в ролике на YouTube.

В декабре также стало известно, что Мосгорсуд признал законным решение о выдворении комика из России.

Административный арест на 10 суток комику Мирзализаде ранее назначили по обвинению в возбуждении ненависти (статья 20.3.1 КоАП) в его выступлении в мартовском выпуске YouTube-шоу «Разгоны». Комик рассказывал, какие приемы он использовал, чтобы убедить риелторов сдать квартиру именно ему. Согласно протоколу, претензии вызвали его слова о том, что «французы — великая нация, и могут позволить себе быть националистами», «а это какой-то русский Павел смотрит на меня с претензией». Известные комики России выступили в защиту своего коллеги.

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Комментарии (7)

serglaz
ну, комик-то он второсортный, но коммерсант - вполне успешный)).
А выгонять не стоило...
266223918
это ему на бедность от мацы москвы, пусть не голодает, хотя на пустой желудок художник лучше творит и умнеет
Hutu
Молодца! Пусть подотрутся своим ВНЖ......
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