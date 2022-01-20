Комик Мирзализаде продал аннулированный вид на жительство в РФ за 15 тысяч долларов

Комик Идрак Мирзализаде продал свой недействительный вид на жительство в РФ за 15 тысяч долларов. Аукцион прошел 20 января во время концерта стендапера на Бали, сообщает Russia Today.

На кадрах с мероприятия Мирзализаде объявляет, что передает вид на жительство «пожизненно нежелательного в РФ» себя «мастеру из Бали» — синеволосому мужчине. О том, что Мирзализаде собирается продать документ в виде NFT-токена, он заявил еще в декабре в ролике на YouTube.



В декабре также стало известно, что Мосгорсуд признал законным решение о выдворении комика из России.

