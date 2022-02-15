«А Костя выйдет?» Фанаты Малофеева вспомнили про петербургские суды и замахнулись на школы, вокзалы, метро

Как сообщили в объединённой пресс-службе судов, утром 15 февраля письма о «минировании» пришли на почту Колпинского и Приморского райсудов. Аналогичное послание с темой «А Костя выйдет?» «семена анархии» прислали и в Кронштадтский.



Авторы напомнили о своих «подвигах» в 2019 году и анонсировали продолжение. «Чтобы два раза не вставать», искать бомбы отправили также в горсуд, школы, на вокзалы и в метро — исключительно на оранжевую линию.



10 февраля ФСБ отрапортовала о задержании 14 человек, которые, по версии спецслужбы, причастны к волне ложных минирований в России. Кроме того, объявили куратора — 18-летнего киевского студента. На фоне этих сообщений в Петербурге одну за другой эвакуировали школы.

