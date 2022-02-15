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«А Костя выйдет?» Фанаты Малофеева вспомнили про петербургские суды и замахнулись на школы, вокзалы, метро

Анонимы «бомбят» не только школы Калининского района Петербурга, но и суды. О себе напоминают подзабытые поклонники православного бизнесмена, забрасывавшие город письмами больше двух лет назад.

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Как сообщили в объединённой пресс-службе судов, утром 15 февраля письма о «минировании» пришли на почту Колпинского и Приморского райсудов. Аналогичное послание с темой «А Костя выйдет?» «семена анархии» прислали и в Кронштадтский.

Авторы напомнили о своих «подвигах» в 2019 году и анонсировали продолжение. «Чтобы два раза не вставать», искать бомбы отправили также в горсуд, школы, на вокзалы и в метро — исключительно на оранжевую линию.

10 февраля ФСБ отрапортовала о задержании 14 человек, которые, по версии спецслужбы, причастны к волне ложных минирований в России. Кроме того, объявили куратора — 18-летнего киевского студента. На фоне этих сообщений в Петербурге одну за другой эвакуировали школы.

Письма о «минировании» останавливали учебный процесс накануне. 15 февраля школьники также не избежали вынужденных прогулок.

Эвакуационный террор в Петербурге начался в конце ноября 2019 года. Авторы забрасывали электронными письмами суды, школы, детские сады, торговые центры, аэропорт и метро. Обещали не прекращать, https://www.fontanka.ru/2020/01/28/134/ пока православный бизнесмен Константин Малофеев не вернёт 120 биткойнов, будто бы украденных с биржи криптовалюты WEX. Поток тревожных сообщений иссяк с началом пандемии, когда многие ушли на удалёнку, и проверки стали проходить без эвакуаций.

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Комментарии (4)

ДуремарСПб.
Спецслужбам России некогда этим заниматься,столько дел: новый суд над Навальным и война с Украиной , убийство неугодных по всему миру и силовое обоснование бесконечного правления впадающего в маразм диктатора.
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