ФСБ: Куратором «минирований» в России был киевский студент факультета информационной безопасности

В России задержали 14 человек, предположительно причастных к ложным сообщениям о минировании школ, больниц и других объектов. Одним из кураторов в ФСБ считают 18-летнего Антона Осипчука — он учится на факультете информационной безопасности в Киеве.
«В ходе совместной работы российских и зарубежных правоохранительных органов установлено, что к организации указанной преступной деятельности причастны участники так называемых «сваттинговых» интернет-сообществ, а их организаторами и администраторами являлись гражданин Украины Осипчук Антон, 2003 года рождения, уроженец Волынской области, проходящий обучение на факультете информационной безопасности Национального технического университета Украины (Киев), а также его подельники», — цитирует ведомство 10 февраля РИА Новости.
Против задержанных возбудили уголовные дела о заведомо ложных сообщениях о терактах. Им грозит до восьми лет колонии, остальных «минеров» ищут. Отмечается, что лжепредупреждения они рассылают, чтобы дестабилизировать обстановку в России и сопредельных государствах, а еще из хулиганских побуждений и для вымогательства денег. В сообщениях говорилось о школах, больницах, органах власти и других объектах не только в РФ, но и в Азербайджане, Армении, Белоруссии, Казахстане, Молдавии, а также Донецкой и Луганской народных республиках.
«Минеры» не обходят стороной и Петербург. 7 февраля неизвестный позвонил в полицию из Ирана и сообщил, что в сумке одной из посетительниц ресторана на Московском проспекте лежит бомба. Несколькими днями ранее кто-то сообщил о заминировании ТЦ «Европолис».