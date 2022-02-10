ФСБ: Куратором «минирований» в России был киевский студент факультета информационной безопасности

В России задержали 14 человек, предположительно причастных к ложным сообщениям о минировании школ, больниц и других объектов. Одним из кураторов в ФСБ считают 18-летнего Антона Осипчука — он учится на факультете информационной безопасности в Киеве.



«В ходе совместной работы российских и зарубежных правоохранительных органов установлено, что к организации указанной преступной деятельности причастны участники так называемых «сваттинговых» интернет-сообществ, а их организаторами и администраторами являлись гражданин Украины Осипчук Антон, 2003 года рождения, уроженец Волынской области, проходящий обучение на факультете информационной безопасности Национального технического университета Украины (Киев), а также его подельники», — цитирует ведомство 10 февраля РИА Новости.

