В «Европолисе» после письма о заминировании служба безопасности нашла подозрительный телефон

Сотрудников и посетителей магазина «Призма» в ТЦ на Полюстровском проспекте эвакуируют утром 2 февраля после странной находки в баке для отслуживших батареек.
Как стало известно «Фонтанке», служба безопасности ТЦ «Европолис» обнаружила в баке некоторое количество мусора, среди которого были проводки и мобильный телефон.
Бак проверили среди прочего после того, как из полиции поступила информация об анонимном письме с сообщением о заложенной бомбе.
Бомбу не нашли, а проверить бак с батарейками вызвали полицейских. При этом последние не исключают, что телефон в емкость просто могли скинуть воры.