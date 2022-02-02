В «Европолисе» после письма о заминировании служба безопасности нашла подозрительный телефон

Сотрудников и посетителей магазина «Призма» в ТЦ на Полюстровском проспекте эвакуируют утром 2 февраля после странной находки в баке для отслуживших батареек.



Как стало известно «Фонтанке», служба безопасности ТЦ «Европолис» обнаружила в баке некоторое количество мусора, среди которого были проводки и мобильный телефон.