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В «Европолисе» после письма о заминировании служба безопасности нашла подозрительный телефон

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Сотрудников и посетителей магазина «Призма» в ТЦ на Полюстровском проспекте эвакуируют утром 2 февраля после странной находки в баке для отслуживших батареек.

Как стало известно «Фонтанке», служба безопасности ТЦ «Европолис» обнаружила в баке некоторое количество мусора, среди которого были проводки и мобильный телефон.

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Бак проверили среди прочего после того, как из полиции поступила информация об анонимном письме с сообщением о заложенной бомбе.

Бомбу не нашли, а проверить бак с батарейками вызвали полицейских. При этом последние не исключают, что телефон в емкость просто могли скинуть воры.

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